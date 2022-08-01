Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, ilimizin tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Samsun ziyareti öncesi Çorum'a uğrayan Hayvancılık Genel Müdürü Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uysal ile bir süre görüştü. Ziyaret sırasında Çorum'un tarım ve hayvancılıktaki durumu, sorunlar ve talepler ele alınarak değerlendirme yapıldı.

Yılmaz Kaya ve Orhan Sarı, çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Genel Müdür Çelik'e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)