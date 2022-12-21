Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Çorum Milletvekili Ceylan, görüşmede Çorum tarımının sorunları ile ilgili konuların ele alındığını söyledi. Bakan Kirişci ile Çorum tarımı ve ülke gündeminde yer alan konular hakkında istişarede bulunduklarını ifade eden Ahmet Sami Ceylan, Çorum tarımı hakkında sorunları ve talepleri ilettiğini açıkladı.

Tarım sektörüne katma değer sağlayacak yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Ceylan, “Çorum’da tarım sektörüne yön verecek, ekim ve dikim faaliyetlerini teşvik edecek, verimi arttıracak ve sürekliliği sağlayacak bölgesel yatırımlar konusunda Bakanımız ile istişarelerde bulunduk” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

