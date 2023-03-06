Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bu kadar büyük yıkıma ve can kaybına yol açmasının, en başta riskli zeminlerde yapılaşmaya, binaların da depreme dayanıklı şekilde inşa edilmemiş oluşuna dayandığını ifade eden Yolyapar, “Deprem sonrası arama-kurtarma ve depremzedelere yardım ulaştırma konusunda da ciddi bir hazırlık yapmadığımız anlaşıldı. İlgili kurumlardaki liyakatsizlik açıkça gözler önüne serildi. Bu tespitleri yapıp yanlışları düzeltme, eksikleri tamamlama yoluna gidilmesi gerekirken, şikayetini dile getirmeye çalışanların hedef tahtası haline getirilmesi ise, demokrasiden, özgürlükten ne kadar uzak olduğumuzun göstergesi” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar, depremden sonra yardım için Çorum’un adeta tek yürek olduğunu dile getirerek, RTÜK organizasyonuyla tüm televizyonlarda yayınlanan “Tek Yürek Türkiye” kampanyasına 150 milyon lira yardımla katılan Ahlatcı Holding’in Çorumluların gururu olduğunu söyledi.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Ahmet Ahlatcı’nın depremzedelere yardım konusunda bir kez daha hemşehrilerinin yüzünü ağarttığını vurgularken, Çorum’un deprem riski konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı, Çorum ilinin kuzey kesiminden geçiyor. Çorum merkezi, ikinci derece deprem bölgesinde kalmakla birlikte fay hattına çok yakın. Üstelik, kentin Çorum Ovası’na, verimli tarım arazilerine yayılmış olması da tarihi bir hata. Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Tavukluk diye bilinen bölgeyi ve o kesimdeki tarım arazilerini imara açmamakta direnmişti. O bölgede bir tek Binevler’in bulunduğu bölgenin, jeolojik etütlerle sağlam zemin olduğu belirlenmişti. O bölge imara açılmakla kalmadı, sonradan Hıdırlık altına bile imar verildi.”

“Şimdi Çorum’da yapılması gereken, mevcut yapıların depreme karşı güçlendirilmesi veya kentsel dönüşümle yenilenmesi. Yeni imar alanlarının ise mutlak surette, zemini sağlam olan tepelere doğru kaydırılması. Japonlar gibi deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmek zorundayız.” (Haber Merkezi)

