Konfederasyon Genel Başkanı ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Metin Akkuş, 22-23 Ekim 2022 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek gezinin, Çorum Merkez, Boğazkale, Alacahöyük, Ortaköy Şapinuva, İskilip, Oğuzlar, Osmancık ve Kargı’yı kapsayacağını belirterek, 60 kişilik grupta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi, Karaca Tekstil Sahibi, hemşehrimiz Saadeddin Karaca başta olmak üzere bürokrat, siyasetçi ve kültür insanlarının yer alacağını açıkladı.

Çorum’un zenginliklerini tanıtabilmek adına büyük çaba içinde olduklarını vurgulayan Metin Akkuş, “Amacımız Çorum’u Çorumlulara tanıtmak değil, Çorum dışından insanlarla Çorum arasında kültürel köprüler ve dostluk bağları oluşturmak” diye konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

