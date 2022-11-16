Bu ziyaretinde özel olarak Çorum’un su sorununa ve yapılan devasa yatırımlara değinen Başkan Aşgın, su maliyetindeki en önemli kalemin enerji gideri olduğunu, bunu aşağı çekebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini ve özellikle pompaların bulunduğu noktalarda Güneş Enerji Santralı (GES) yoluyla ihtiyaçları olan enerjiyi kendilerinin üretmesi yoluna gideceklerini söyledi.

Önceki gün kentin bazı semtlerinde su kesintisi yapılmasına sebep olan ana hattaki onarım işine değinen Halil İbrahim Aşgın, “Organize Sanayi Bölgesi’nden şehre su getiren 1000’lik ana hatta günlük 432 ton su kaybı olduğunu tespit ettik ve onarımı akşama tamamlayıp kesinti yapılan semtlere yeniden su vermeye başladık. Bu büyük onarımı kendi elemanlarımızla gerçekleştirmiş olmamız, ayrıca bizim için övünç kaynağı.” diye konuştu.

Koçhisar Barajı isale hattının 14 ayda tamamlanmış olmasının da büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Aşgın, özetle şu bilgileri verdi:

“Şu anda Koçhisar, Yenihayat ve Hatap barajları ile Pınarbaşı, Konaklı ve Kuşsaray kuyularımızdan su temin ediyoruz. Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 50. Şimdilik sorunumuz yok, ama bir yandan yağış için dua ediyoruz, diğer yandan da su tasarrufu konusunda vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. 53 kilometre uzunluğundaki Koçhisar Barajı isale hattı DSİ tarafından yapılan 400 milyonluk bir yatırım. Yıllara sari olmak üzere bu rakam Belediye tarafından ödenecek.”

“Çorum su şebekesindeki kayıp-kaçak oranı yüzde 29…Türkiye ortalaması ise yüzde 60. Ama, kayıp-kaçak oranını daha aza indirmek için elimizden gelen çabayı sarfediyoruz.”

“Enerji faturası yüzünden su maliyetimiz çok yüksek. Bir ton suyu 15 liraya malediyoruz, vatandaşımıza ise 3.5 liradan veriyoruz. Enerji maliyetini düşürmek için yenilenebilir enerji kaynakların yöneldik. 2018’de 4 megavat gücünde Rüzgâr Enerji Santralı (RES) kurduk. 14.5 milyon kilovat/saatlik çöpten enerji üreten tesisimizi faaliyete geçirdik. Eskice pompa istasyonumuza 600 kilovat/saatlik GES kurduk. Elektrik üretimi bir hafta içinde başlayacak. Konaklı’ya da aynı güçte GES kuracağız, yerimiz hazır. Koçhisar isale hattı üzerindeki pompa istasyonumuz için de bir GES projemiz var, burada yer teminine çalışıyoruz.”

“Bahabey Çamlığı içinde yapmakta olduğumuz 10 bin metreküplük (tonluk) depo da çok önemli bir yatırım. Şu günlerde şehrin günlük ihtiyacının 40-50 bin ton olduğu düşünülürse, 10 bin tonluk depo ciddi bir güvence olacak. Depo birkaç ay içinde bitecek. Elektrik tarifesinin gece daha uygun olması nedeniyle, depoyu gece dolduracağız. ”

“DSİ, Kapaklı, Sıklık ve Çorum Barajı mansabı ıslahını 2 Aralık’ta ihale edecek.”

“Şebekede asbesli boruların polietilen borularla değişimini yüzde 90 oranında tamamladık. Yani, şehrimize daha temiz su veriyoruz.”

“Çorum’da su, kanal, yağmursuyu şebekesi olarak 200 kilometrelik yatırım yaptık. Özellikle yağmursuyu şebekesine çok büyük önem verdik. Şehrin bellibaşlı sel riski taşıyan yerlerinde dev ızgaralar ve yağmursuyu boruları döşedik. Bodrum veya zemin katlarda oturan ailelerimizin mağduriyetine son verdik.”



(Haber Merkezi)

