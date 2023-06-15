Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Tahtasız; “Çorum’a ve ülkemize hizmet etmek için yeni dönemde birlikte görev yapacağımız AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundum. İlimizin sorunlarının çözümü noktasında iyi bir işbirliği yakalayacağımızdan eminim” görüşüne yer verdi.

CHP Milletvekili Tahtasız ayrıca ilimizin sevilen, sayılan isimlerinden deneyimli siyasetçi Mehmet Aşıla’yı da ziyaret ederek görüştü. Aşıla’nın 28. dönemde Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili olarak ülkemize hizmet edeceğini kaydeden Tahtasız “Çorum’un beşinci vekili olarak gördüğümüz Mehmet Aşıla’ya yeni dönemde başarılar diledim” dedi.