Milli yüzücü ve profesyonel dalgıç olarak sporcu kimliği ile de kamuoyunda tanınan Kürşad Tüzmen, şu günlerde Haber Global Televizyonu’nda “Benim Şehrim” isimli bir program yapıyor. Önceki gün Çorum’a gelen Tüzmen, protokol ziyaretlerinin dışında çeşitli sanayi kuruluşlarında da incelemeler yaptı.

Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Kürşad Tüzmen’i Çorum OSB’deki ihracatçı iş insanları ile bir araya getirmek üzere önceki akşam Katipler Konağı’nda bir yemek verdi. Yemekte, sanayici ve iş insanları dışında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve OSB Müdürü Özgür Yalçın ile Alapala’nın dostu Mehmet Yolyapar da bulundu.

Çorum ekonomisinin gelişimini yıllardan beri izlediğini belirten Kürşad Tüzmen, Çorum’un sanayileşme adına sağladığı gelişmelerin takdire şayan olduğunu ve önemle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Çorum’un 2.6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olması fevkalade bir başarı. Demek ki, demiryolu, havalimanı gibi ulaşım imkânlarına da kavuşsa, Anadolu ekonomisini sırtlayan illerden biri haline gelecek.” dedi.

Kürşad Tüzmen, sanayici ve iş insanlarına, aynı girişimci ruhla, inanç ve kararlılıkla yollarına devam etmeleri tavsiyesinde bulunurken, gerek Hitit uygarlığının, gerekse Çorum’un sanayileşme çabalarının tanıtımında üzerine düşeni yapacağını da ifade etti.



(Haber Merkezi)

