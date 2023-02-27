Geçen yıl toplamında 1 milyar 886 milyon 890 bin dolarlık ihracat yapan Çorum’un ithalatı ise 3 milyar 842 milyon 848 bin dolar olmuştu. Çorum’un Ocak ayı ithalatı ise 657 milyon 754 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgemizdeki illerden Samsun’un Ocak ayı ihracatı 91 milyon dolar, ithalatı 60 milyon dolar olurken; Tokat’ta Ocak ayında ihracat 3,8 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar; Amasya’da ise Ocak ayında ihracat 10,6 milyon dolar, ithalat 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ihracat ise 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi.

OCAK AYI İHRACATI 19.3 MİLYAR DOLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK AYINDA YÜZDE 38,4 ARTTI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63,0 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 80,3, sermaye mallarının payı yüzde 11 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,7 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA, EN FAZLA İTHALAT İSE RUSYA

Ocak ayı ihracatında ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu. İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

(Haber Merkezi)

