Satışı gerçekleşecek arsalar, Alaca'nın Cumhuriyet ve Denizhan mahallelerinde bulunuyor. Bu bölgeler, ilçenin gelişmekte olan konumları nedeniyle yatırımcıların gözdesi durumunda. Belediyenin açıkladığı bilgilere göre arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 975 bin TL ile 12 milyon TL arasında değişiyor. Yüksek yatırım potansiyeline sahip bu arsaların değerlerinin, gelecek yıllarda daha da artabileceği tahmin ediliyor. Arsaların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi kapsamında açık teklif usulü ile gerçekleşecek. İhale tarihi 14 Mart olarak belirlenirken, ihale Alaca Belediyesi Hizmet Binası'nda yapılacak. Alaca ilçesi, konumu itibariyle son dönemde hızla değerlenen bir bölge olarak dikkat çekiyor. Yatırım uzmanlarına göre bölgedeki arsalar, özellikle emlak yatırımcıları ve bölgesel büyüme trendini değerlendirmek isteyen girişimciler için büyük fırsat sunuyor,

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