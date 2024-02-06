Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

İstanbul'un 15 milyon 655 bin 924 kişi ile nüfusu en kalabalık kent olarak ilk sırada yeraldığı ülkemizde nüfusu en az olan il ise 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu.

Bölgemizdeki illerden Samsun’un nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 1 milyon 377 bin 546 olurken; Tokat’ın nüfusu 606 bin 934, Çorum’un nüfusu 528 bin 351 ve Amasya’nın nüfusu 339 bin 529 oldu.



ÇORUM’DA KADIN

NÜFUS DAHA FAZLA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Çorum’da kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu görüldü. 528 bin 351 kişilik nüfus içinde 266 bin 401 kadın, 261 bin 950 kişi ise erkek olarak belirlendi. Ayrıca Çorum nüfusunun 388 bin 640’ı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken 139 bin 711 kişi ise belde ve köylerde yaşıyor.

KENT MERKEZİ AZALDI

Ayrıca ADNKS sonuçlarına göre Çorum kent merkezinde de nüfus azaldı. 2022 yılı sonu itibariyle Çorum kent merkezinde 265 bin olan nüfus 259 bin 789’a düştü. Merkez köylerini 29 bin olan nüfusu ise 34 bin 725’e yükseldi. Çorum il merkezi ve köylerde ise toplam 294 bin 321 kişinin yaşadığı belirtildi.

İLÇE NÜFUSLARI

ADNKS sonuçlarına göre ilçe merkezlerinin de nüfusları belli oldu. Buna göre Alaca’nın 29 bin 952 olan genel nüfusunun 18 bin 789’u ilçe merkezinde yaşıyor. Bayat’ta 15 bin 47 kişinin 5 bin 538’i; Boğazkale’de 4 bin 68 kişinin 2 bin 477’si; Dodurga’da 5 bin 786 kişinin 2 bin 613’ü; İskilip’te 29 bin 270 kişinin 16 bin 867’si; Kargı’da 16 bin 40 kişinin 5 bin 485’i; Laçin’de 4 bin 883 kişinin Bin 631’i; Mecitözü’nde 14 bin 441 kişinin 3 bin 998’i; Oğuzlar’da 5 bin 240 kişinin 2 bin 828’i; Ortaköl’de 8 bin 496 kişinin 2 bin 996’sı; Osmancık’ta 43 bin 388 kişinin 29 bin 758’si; Sungurlu’da 49 bin 86 kişinin 32 bin 31’i ve Uğurludağ’da 8 bin 333 kişinin 4 bin 44’i ilçe merkezlerinde yaşıyor.

NÜFUS ARTIŞ

HIZI DÜŞÜYOR

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı ise yüzde 93 oldu. Türkiye'de 2022 yılında yüzde 93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında yüzde 93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

İSTANBUL’UN NÜFUSU

15 MİLYON 655 BİN 924

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ İL BAYBURT

Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

ORTANCA YAŞ

34’E YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞI EN

YÜKSEK İL SİNOP

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

ERKEKLERDE EVLENMEME

ORANLARI DAHA YÜKSEK

Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ

NÜFUS YÜZDE 68,3

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023 yılında yüzde 68,3 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

BAĞIMLILIK

ORANI AZALDI

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten, yüzde 31,4'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,5'ten yüzde 15'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakmaktadır.

KİLOMETREKAREYE

111 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.