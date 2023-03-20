Özsaçmacı, İYİ Parti İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını duyurdu. İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve kalabalık bir partili grubu eşliğinde aday adaylığını açıklayan Özsaçmacı, “Çorum sevdalısı olarak yola çıktığımızın bir ifade olarak19 Mart’ta saat 19.19’da adaylığımızı açıklayacağımızı ifade etmiştik. Biz Çorum’a sevdalıyız, 19’a hayranız, 19’u Türkiye’nin ve Çorum’un her tarafına yazdıracağız” ifadelerini kullandı.

Çorum’un makûs talihini değiştirmek için aday olduğunu kaydeden Özsaçmacı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Dünya siyaseti çalkantılı dönemlerden geçiyor. Bizim coğrafyamız da zor, sıkıntılı, meşakkatli bir coğrafya. Ülkemizin içinde bulunduğu birçok problem ve sıkıntı var. Bunların çözümü de elbet var.

Yetim hakkı yiyen bu düzenden kurtulmanın yolu iktidara gelmektir. İyi insanların iktidarında bu mümkün olacaktır. Bunu yapmak için de İYİ Parti’nin bir neferi olarak buna muktediriz, gücümüz de yeterlidir. Mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmak için, yetim hakkını yiyenlerin gırtlağını sıkmadıkça bu düzen değişmez.

Çorum’un geri kalmış makûs talihini değiştireceğiz. Öncelikle neme lazımcı iktidar mensuplarından kurtulmalıyız. Ankara’dan çıktığınızda Çorum ifadesini, Çorum tabelasını görüyor musunuz? Çorum tabelasın yazdırmak için iktidar olmalıyız. Çorum’un çözülemeyecek bir sorunu yoktur. Çorum’un sadece neme lazımcı iktidar mensuplarından kurtulması gerekiyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar’da, Çanakkale’de, Conkbayırı’nda savaşan neferlerinin nesilleriyiz. İnönü’nün zeytin dallarının neferleriyiz. Yeter artık söz milletin diyen siyaset anlayışının neferleriyiz. Turgut Özal’ın yolundan gidenlerin neferleriyiz. Demirel’in kıratının süvarilerinin temsilcisi de biziz, Alparslan Türkeş’in bozkurtlarının temsilcisi de biziz. Ecevit’in ak güvercininin temsilcisi de biziz, Erbakan’ın mücahitlerinin temsilcisi de biziz.

İYİ Pati bu güzelliklerin hepsinin kucaklayıcısı ve hepsinin de sesi olan bir iktidar olacaktır.” (Taner ŞİMŞEK)

