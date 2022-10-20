Hitit Üniversitesince “İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı” düzenlendi.

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları müzik dinletisi gerçekleştirdi.

İlk olarak kürsüye gelen Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç, Hitit Üniversitesi’nin Türkiye Makineleşme ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşma sağlayacak üniversiteler arasına girdiğini belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, üretim geliştirmeyle ilgili önemli adımlar attıklarını söyledi.

Öğrencilere üniversite eğitimlerinin son dönemini işletmelerde tamamlama fırsatı sunduklarını belirten Öztürk, öğrencilerin teorik ve pratik bilgiye sahip şekilde üniversiteden mezun olmalarını sağladıklarını kaydetti.

Öztürk, ilkini "İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" adıyla organize ettikleri çalıştay serisine başladıklarını, alanında uzman kişilerin katılacağı çok sayıda programla öğrencilere yeni ufuklar kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“ABD ve AVRUPA’YA GİDEN ÜRÜNLER ÇORUM’DA ÜRETİLİYOR”

YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın Hitit Üniversitesi’ni Makine ve İmalat Teknolojileri alanında İhtisas Üniversitesi olarak kabul ettiğini belirten Öztürk, “Makro çerçevede kitlesel üretimden daha misyona dayalı ihtisasa, odağa, 11. Kalkınma Planı’nın verdiği hedefleri, enerji ve makine üzerine odaklanacak olan yapılanmada da yükseköğretimde buluşturmak üzere bir çerçeve çizildiğinde bunun buluştuğu yerinde Çorum olduğu ve Çorum’un da Türkiye’de çok özel bir yere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Orta düzey imalat üretiminde Türkiye ortalamasının % 7 üzerinde bir rakama sahip Çorum sanayisinden bahsediyoruz. Organize sanayisinin dışında, organize olmayı bekleyen bir sanayi potansiyeli birbirini tamamlayan ürünler üretip Türkiye’nin makine üretiminin % 60’ını Avrupa ve ABD’ye yaptığımızı bildiğimiz için söylüyoruz ki orada tamamlayıcı ürün olarak giden ürünlerin birçoğu özellikle Çorum’da üretiliyor” dedi.

YILMAZ: “EN İYİLERLE YOLA ÇIKIN”

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz da çalıştayda "Makine Sektöründe Finansmana Erişim" konusunda, sektördeki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Türkiye’nin üreterek büyümesi gerektiğini, bununda makine ve yazılımla olacağını vurgulayan Sevda Kayhan Yılmaz, “11’nci Kalkınma Planı’nda Çevre ve Enerji’nin öne çıkmasının sebebi paradır. Çünkü Türkiye’nin en büyük dış ticaret açığı enerji ve makineden geliyor. Makineyi eğer üretmezsek, kendi kendine yeten bir toplum olmazsak ne özgürlüğümüz kalır ne de cebimizde para kalır. Biz üretmeliyiz ve üreterek büyümeliyiz. Üretimde makine ve yazılımla olması gerekir” dedi.

Öğrencilere mutlaka İngilizce öğrenmelerini tavsiye eden Yılmaz, ilk aşamada kendi işini kurmaktansa, öncelikle o sektörde başarılı bir şirkette çalışarak tecrübe kazanmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Kendi çocuğuna da benzer şekilde tavsiyeler verdiğini dile getiren Yılmaz, “Hangi yola girmek istiyorsanız, o yolun iyilerinden birinde çalışmaya başlayın. Bu bankacılık olur, makine sektörü olur, turizm ya da sağlık sektörü olur. Dış ticaret yapacaksanız bir dış ticaret şirketine girip orada çalışmaya başlayın. Çünkü bir iş, öncelikle yaparak öğrenilir. 'Hadi ben dış ticaret şirketi kurdum' demekle olmuyor” dedi.

Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden şirketinde dış ticaret departmanı bulunmadığına dikkati çeken Yılmaz, "Kalıplı bakmamanız lazım. Yüzde 85 ihracat yapıyorsa zaten o şirket tamamen dış ticarete çalışıyor demektir. Onun için dış ticaret birimi gerekli değildir. Mühendisinin, çalışanlarının oradaki dış ticaret biriminin kriterlerine uygun insan olması lazım” diye konuştu.

“Makine ve İmalat Teknolojilerinde Ticaret ve Lojistik, Makine ve İmalat Teknolojilerinde Pazarlama ve Satış, Makine ve İmalat Teknolojilerinde İnsan Kaynakları" konularının ele alınacağı çalıştay bugün sona erecek.

(Tugay GÖKTÜRK)