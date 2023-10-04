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MTA'nın güncellenmiş haritasında diri fay geçen Çorum'un Laçin ilçesi de yer aldı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Diri fay ise bu çatlakların hala aktif bir şekilde kayaların kaymasına veya yer değiştirmesine neden olan faylardır.

Diri faylar, genellikle depremlerin meydana geldiği bölgelerde bulunurlar. Fay hattındaki taraflar, zamanla birbirlerine göre kayarlar ve bu kayma sonucunda enerji birikir. Bu enerji birikimi, bir anda serbest kalıp deprem olarak meydana gelir. Diri fay ya da aktif fay, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı diri fay hattına bir örnektir.