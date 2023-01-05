Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü hemşehrimiz Gökhan Yazgı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a kazandırdıkları ve planladıkları çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Yardımcısı Alpaslan’a bilgi verdi.

Öte yandan gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, Velipaşa Hanı, Dikiciler Arastası ve Tarihi Çöplü Arastası’nı da gezdi.

Heyete gezi esnasında Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat eşlik etti.

(Haber Merkezi)

