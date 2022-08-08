Kentin içinde kalan ve alt-üst geçitler bakımından da ihmal edilen Çorum Çevreyolu, sürekli yaşanan trafik kazaları nedeniyle kentin “acı kaynağı” haline geldi. Sorunun, kapsamlı bir biçimde ele alınıp, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm yollarının belirlenmesi de artık kaçınılmaz bir zorunluluk oldu.

Gazeteniz ÇORUM HABER, Karayolları Teşkilatı’nın, Çorum’a mümkün olan en ucuz projeleri uygulama konusundaki “şaşı” bakışını yıllardır eleştiriyor. Osmancık köprüsü yapılmadan önce, teknik elemanların uyarısı üzerine günlerce yayın yaptığımız, hiçbir bakımdan uygun olmayan bu projenin yeniden değerlendirilmesi için çırpındığımız, ama Karayolları’nın inadını kıramadığımız, Çorumluların belleğinde henüz tazeliğini koruyor.

Bu köprü ile ilgili olarak, “Bittiği anda nasıl yıkarız diye düşünmeye başlayacağız” ifadesini kullanmıştık. Nitekim bugün, bu hilkat garibesinden nasıl kurtulacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla, Çevreyolu’na kısa,orta, uzun vadeli çözümler ararken, Karayolları’nın, maliyeti ucuz projelerle Çorum’u geçiştirme huyunu da kırmamız gerektiğini akıldan çıkarmamalıyız. (Haber Merkezi)