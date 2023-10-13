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*** Kent imajı ve marka şehri yaratma çalışmaları kapsamında yola çıkılan projede hayata geçirilen iki kısa film ile büyük ölçüde mesafe kat edildi.

*** 2018’de yayımlanan ilk film, 159 yıl önce Kafkasya’dan soykırım nedeniyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan göçmenlere kucak açan Çorum halkı için dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz’in gazetede teşekkürname yayınlatmasını konu alınmıştı.

*** 2019’da yayımlanan ikinci filmde ise Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid’e karşı çıkan isyanın bastırılmasında büyük kahramanlık gösteren Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın, isyancıların elebaşını öldürmesi ve bu olayın dilden dile yayılması işlenmişti.

*** Çekimleri tamamlanan final filminde, Genel Kurul’da cumhuriyetin ilanını okuyan Çorum Mebusu ve o dönemki TBMM Başkan Vekili Abdullah İsmet Eker gibi önemli bir şahsiyet konu ediliyor.

*** TBMM Başkanlığından alınan özel izinle, Ankara Ulus’ta bulunan tarihi 1. Meclis Binası (Kurtuluş Müzesi)’nda yapılan filmin set çalışmaları, yaklaşık 2 gün sürdü. Yönetmenliğini Umut Sarıboğa’nın yaptığı filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk rolünü ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, TBMM Başkan Vekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker rolünü ise Bülent Alkış üstlendi.