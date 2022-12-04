Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Cem Gökgöz ile Ecz. Sermin Gökgöz’ün damadı, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Gülce Gökgöz Özışık’ın eşi, Çorum’ un ilk ve tek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler)Yan Dal Uzmanı Op.Dr. Mehmet Seçkin Özışık, Sel Sokak’taki gazetemizin karşısında bulunan yeni kliniğinde hizmet vermeye başladı.

Balıkesir kökenli Op.Dr. Özışık, önceki gün kayınpederi Cem Gökgöz ile birlikte gazetemize tanışma ziyaretinde bulundu ve getirdiği pastayı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve arkadaşımız Selda Fındık ile birlikte kestiler.

(Taner ŞİMŞEK)

