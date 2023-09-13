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Çorum Gümrük Müdür Vekili Mücahit Eker, Kürşat Alay, Sefa Dilmen ve OMN Dış Ticaret, Gümrük Müşavirliği, Danışmanlık Merkezi Sahibi Osman Alaca, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Çorum’daki ihracatçıların, bu hizmeti almak için artık büyük kentlere gitmelerine ihtiyaç kalmadığını belirterek, bu nedenle ihracatını başka kentler üzerinden yapanların bulunduğunu, bunun ise Çorum’un ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını belirten Başaranhıncal, “Firmalarımızın üretim yaptıkları Çorum’dan ihracat yapmaları, gerçek ihracat rakamımızı da ortaya çıkaracaktır” dedi.

Osman Alaca da, deneyim sahibi uzman ekipleriyle iş dünyasına zamanında ve eksiksiz hizmet vereceklerini, değişen dış ticaret dinamiklerine uyumlu şekilde, her an ulaşılabilir olacaklarını söyledi.