İskilip Organize Sanayi Bölgesi girişiminin öncülerinden, Bolu’da yaşayan İskilipli hemşehrimiz, Bolu Çorumlular Derneği’nin Kurucu Başkanı Hasan Fikret Kısar, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a İskilip OSB girişimine desteğinden dolayı teşekkür etti.

Çorum TSO Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu’nun da katıldığı ziyaret sırasında, “Büyük Çorum” vizyonunu hatırlatan Mehmet Yolyapar, ilçeleriyle birlikte Çorum’un sanayileşmesi için bayraktarlık görevini yapmaya ve “100 yeni fabrika” hedefinin peşinde mücadeleye devam edeceğini söyledi. (Volkan SINAYUÇ)

