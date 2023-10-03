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İlimizdeki mükelleflere yönelik hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, Çorum ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla il merkezinde Defterdarlık Hasanpaşa Vergi Dairesi olarak Valilik Ek Bina’sına kurulan ikinci vergi dairesinin 1 Ekim 2023 günü itibariyle faaliyetlerine başladığı belirtildi.



Defterdar Vekili Sertan Köylü, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde kayıtlı mükelleflerin mahallelere göre tasnifinin yapıldığını ve sorumlu oldukları görev alanları ile mahallelerin belirlendiğini de duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sertan Köylü, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren ilimizdeki Vergi Dairesi Müdürlüklerinin sorumluluk ve görev alanlarını şu şekilde sıraladı:“ÇORUM VERGİ DAİRESİ Müdürlüğü Yetki Alanı: Buharaevler Mahallesi, Çepni Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Üçtutlar Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Merkez ilçeye bağlı köyler. Veraset ve intikal vergisi iş ve işlemleri, Harçlar ile ilgili iş ve işlem

HASANPAŞA VERGİ DAİRESİ Müdürlüğü Yetki Alanı: Akkent Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Kale Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi, Ankara-Samsun-İskilip yol güzergahı, Motorlu taşıtlar vergisi iş ve işlemleri, ÖTV2A, Trafik idari para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezaları, Karayolları geçiş ücreti ve bununla ilgili idari para cezaları”

Çorum’daki mükelleflerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün sistem üzerinden otomatik olarak düzeltilmiş olacağını da açıklayan Köylü; “Mükelleflerimiz internet üzerinde giriş yaptıklarında bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüğünü görebilecektir. Tüm mükelleflerimiz, 01.10.2023 tarihinden önceki borç ve devam eden vergi işlemleri için Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğünde işlemlerini sonuçlandıracaktır. 01.10.2023 tarihinden itibaren doğan vergisel işlemler Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. Mükelleflerimizin yukarıda belirtilen hususlara göre iş ve işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir” görüşüne yer verdi.