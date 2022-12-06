Çorum’a içmesuyu temin eden Yenihayat, Çorum, Hatap ve Koçhisar barajlarının toplam hacmi 206 milyon metreküp, mevcut su miktarı 89 milyon metreküp, brüt doluluk oranı ise % 43 olarak belirlendi. Vali Yardımcısı Dr.Hakan Kubalı’nın verdiği bilgiye göre, 89 milyon metreküp suyun 72 milyon metreküpünü depolayan Koçhisar Barajı, Çorum’un içmesuyu açısından güvencesi olarak görülüyor.

BARAJLARDA DOLULUK % 43

Çorum’a içmesuyu sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 43 olduğu, 4 barajda toplam 89 milyon metreküp (ton) su bulunduğu belirlendi.

Bilgisine başvurduğumuz Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Yenihayat, Çorum, Hatap ve Koçhisar barajları ile ilgili çizelgede yer alan bilgileri verdi.

(Haber Merkezi)

