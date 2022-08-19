Proje ile ilgili yazılı açıklamalarda DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin önemli aşamalarından birisi olan isale hattı tamamlanarak arıtma tesisine su verilmeye başlanmış, tamamlanan tesislerimizin açılışı 13 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin teşrifleri ile düzenlenen toplu açılış töreni ile gerçekleştirilmiştir. Çorum’umuza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Projenin bileşenlerinin tamamlanması ile Çorum il merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Genel Müdür Akca, “İnşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Çorum Koçhisar 2. Kısım içme suyu isale hattı ile Çorum Alaca Koçhisar Barajından alınacak yıllık 12 milyon metreküp su, 53 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arıtma Tesisine iletilmektedir. 17 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar 2 Milyon 576 bin metreküp Çorum il merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilmiştir. Çorum ilimize ve Çorumlu hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi. (İHA)

