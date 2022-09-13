Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar, Yolyapar’a, 13 Ağustos’ta Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı açık mektubu ve ÇORUM HABER’in Çorum’un hava ulaşımında Yozgat’a bağlanmakta olduğu yolundaki haberini sordu. Çorum’un bölgede sanayileşme hamlesini başlatan ilk şehir olduğunu ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma misyonunu üstlendiğini, Yozgat Havalimanı’nın Çorumlular açısından asla iyi bir tercih olamayacağını belirten Mehmet Yolyapar, görüşlerini şöyle anlattı:

“Ben şahsen, Yozgat yerine Esenboğa’yı tercih ederim. Mesafe biraz daha uzun, ama seçenek çok daha fazla. Bu bakımdan, Yozgat Havalimanı Çorumlular için hiçbir zaman cazip olmayacak. Baştan itibaren bunun yanlış bir yatırım olduğunu söyleyip duruyoruz. Neredeyse yarım asırdır sanayileşen Çorum ve şimdi savunma sanayi merkezi konumuna gelmekte olan Sungurlu…Çok önemli bir sanayi bölgesi oluşuyor. Dolayısıyla, Çorum ile Sungurlu arasına bir havalimanının mutlak zorunluluk olacağı ortada.”

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın her Çorum’a gelişinde ‘açık mektup’ yazıp Çorum’un en önemli taleplerini dile getirmeye çalışıyorum. Kendisine iletiliyor mu bilmiyorum, ama daha önceki bir açık mektubumu okuduğuna ilişkin bilgi almıştım. Ben diyorum ki, Çorum sanayi kenti olacaksa, havalimanına sahip olmak zorunda. Bir de, hızlı tren projesinin çabuklaştırılmasına ihtiyaç var. Karşılık bulamasam da, Çorum’un bu haklı taleplerini haykırmaya devam edeceğim.”

Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, Ahmet Ahlatcı’nın varlığının Çorum açısından çok büyük önem taşıdığına işaret eden Yolyapar, “Dostu olmaktan büyük onur duyduğum Ahmet Ahlatcı kardeşimin, Merkez Bankası döviz rezervlerine bile çok büyük katkı sağladığını söylersem inanın. Sungurlu’ya yapacağı üç fabrika, yine çok büyük boyutlu yatırımlar. Çorum’da, Ahmet Ahlatcı’yı hâlâ anlayamayan hemşehrilerin varlığını görmek beni üzüyor.” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar, “Tarihi Kent Meydanı” projesinin adım adım ilerlediğini, Kale çevresindeki kentsel dönüşümün de Çorum’un tarihi ve turistik değerini bir kat daha artıracağını belirterek, Yolyapar’ın bu konudaki değerlendirmesini almak istedi. Tarihi yapılarla çevrili Hürriyet Meydanı projesinin, 1970’li yıllarda merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun hedefi ve kendisinin de o yıllardan beri hayali olduğunu hatırlatan Mehmet Yolyapar, yıkımlar gerçekleşince Çorum’un görkemli bir tarihi meydana kavuşacağını, Kale bağlantısının da çok güzel olacağını, dar arasta, Velipaşa Hanı gibi restorasyonları ve cephe iyileştirme çalışmalarını başarılı bulduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)

