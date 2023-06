Prof. Demiryürek, yazısına şöyle başlıyor: “Bazı insanlar güneş gibidir. İçinde bulundukları topluma, çevreye faydalı ve güzel etkileri vardır. Yaradılış gereği mütevazı, sessiz ve sadedirler. Derinlikleri, incelikleri, iyi niyetleri yaptıkları işlerle ortaya çıkar. Konuşmaktansa çalışmayı tercih ederler. Gösteriş ve her türlü abartıdan uzaktırlar. Bu sebeple, kıymetleri zamanla anlaşılır.”



ABDULKADİR OZULU İLE SÖYLEŞİ

Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi



Abdulkadir Ozulu Hocamızla 2018 yılı ortalarında -kendisi için hazırladığımız armağan kitap vesilesiyle- gerçekleştirdiğimiz söyleşide hem biyografisinin ayrıntılarını paylaşmıştı, hem de Çorum’un 1940 sonrası dönemine ışık tutmuştu. Burada söz konusu röportajı yeniden yayımlamak gelecekte Abdulkadir Ozulu ve Çorum kent kültürü üzerine basın yoluyla araştırma yapacaklara faydalı olacaktır.

*

ÇORUM KENT KÜLTÜRÜNE IŞIK

Bazı insanlar güneş gibidir. İçinde bulundukları topluma, çevreye faydalı ve güzel etkileri vardır. Yaradılış gereği mütevazı, sessiz ve sadedirler. Derinlikleri, incelikleri, iyi niyetleri yaptıkları işlerle ortaya çıkar. Konuşmaktansa çalışmayı tercih ederler. Gösteriş ve her türlü abartıdan uzaktırlar. Bu sebeple, kıymetleri zamanla anlaşılır. Çorum’un hafızası, en önemli kültür değerlerinden Abdulkadir Ozulu, bütün bu özellikleri şahsında toplayan erdem sahibi nadir isimlerden biriydi. Ozulu Hocamızın bildikleri kadar yaşadıkları da Çorum kent kültürüne ışık tutacak ayrıntılarla doluydu. O, bir devrin temsilcisidir. Kıymetli Hocamız, 16 Ağustos 2022 tarihinde bu fani dünyadan sefer eyledi. Artık Hocamız, geride bıraktığı çok sayıdaki eser, anı ve Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne bağışladığı kütüphanesi ile Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonuna verilen adıyla yaşayacak. Nesilden nesile hep iyilikleriyle hatırlanacak.

M.D.-Sayın Hocam, tam olarak doğum tarihiniz belli mi?

A.O.-Rahmetli babam, altı yıllık eğitim öğretim süresi olan Mektebi Osmani mezunu idi. Hafızdı.1928 yılında açılan Millet Mektepleri okuma-yazma seferberliği çalışmalarında bir gece devam ettiği kursta yeni Türk alfabesiyle okumayı öğrenmiş biri. Günlük gazete okuruydu. Gazete okurluğu 1962 yılı 18 Ocak tarihi olan vefatına kadar devam etti.

Doğum tarihimi babam günü gününe yazdırmış. 1 Kasım 1941. Ramazan imiş. Adımı, doğum günüm Kadir Gecesine yakın olduğu için Abdulkadir koymuşlar.

M.D.-Aileniz hakkında hatırladıklarınızı anlatır mısınız?

A.O.-Ben ailemin beşinci çocuğuyum. Son beşiğim. Tekne kazıntısı da diyebilirsiniz. Annem, babam, babaannem, üç ablam (Hatice, Emine, Rahime) ve benden üç yaş büyük olan ağabeyim Abdullah İhsan ve ben. Büyük babam Hafız Mehmet Efendi ben 40 günlük iken vefat etmiş.

1941 yılında sekiz kişilik bir aileyiz. Dedem köy imamlığı yaparmış. Babam benim doğduğum yıl Ulu Camii imamlığı görevinde imiş. Ve bir bakkal dükkânı işletirmiş (O yıllarda imamların bir başka işle meşgul olmaları serbest imiş.) Ailemiz yanında üç küçük çocuğu ile dul kalmış Adeviye halamın da geçimine yardımcı oluyormuşuz.

Ablalarım evimizde kurulu olan bir dokuma tezgâhında astar bez dokurlardı. İplik Çorum dokuma kooperatifinden gelir dokunan bez yine bu kooperatife teslim edilirdi.

Babam savaş yıllarının ağır geçim şartları içinde dükkânda olanı satmış, fakat sattığını yerine geri koyamamış.

Dedem bir zaman Saat kulesini çepeçevre saran dükkânlardan birinde tuzculuk yaparmış. Babam da bakkallığı daha az sermaye ile yürütülen tuzculuğa çevirmiş.

İşte o yıllarda annemin evimizde ipek kozacılığı maharetini gördüm. Bir parça tülbentle bağladığı ipek böceği tohumlarını koynunda saklar ve vücut ısısıyla tülbent içindeki tohumlar canlanıp küçük kurtçuklar olurdu. Bu kurtçuklar yeşil dut yaprakları üzerine serpiştirilerek beslenirdi. Kısa zamanda büyüyen obur tırtıl ordusu evimizin karanlık odasında dut yaprakları arasına konan çatallı çalıların aralarını örerler ve koza yapıncaya kadar biz de evimizdeki dut ağacının yapraklarını koparıp onları beslerdik. Kozalar toplanır kaynar sudan geçirilirdi. Bundan sonra iplik çözümlemesi yapılırdı. Elde edilen ipek ipliği pamuk ipliği katılarak tekrar iplik yumakları yapılırdı. Böylelikle ‘melez’ dokuma ipliği hazırlanmış olurdu.

Evimizdeki dokuma tezgâhında melez çarşaf dokuması yapılırdı. Bu melez dokumalar çeyizlik dokumalar olur sandıklara konulurdu. Ayarık bağlarında bir parça bağımız vardı. Kışlık pekmezimiz, meyvemiz (elma- armut ve bademimiz) yanında kış-yaz ocakta yakılacak bağ çubukları demetler yapılır sonbaharda eve taşınırdı.

Kışın ısınmak için kömür kullanımına 1950’den sonra başladık. O zamana kadar meşe odunu ile ısındık. Köylerden getirilen meşe odunları at-eşek sırtlarında şehre taşınırdı. Sonbaharda at öküz arabalarına yüklenen meşe dalları satın alınır, baltacılar sobalık kırarlar ve evin kuruluk yerlerine istif edilip depolanırdı. Babam istif işini pek güzel yapardı. Biz de ona kesik odunları birer birer vererek yardımcı olurduk. Babama yardımcı olmak iyi idi ama bu iş hep pazar günü yapıldığı için sokaktaki oyundan uzak kaldığımız için bir an önce babamın ‘yeter’ demesini beklerdik.

Buzdolabı nedir bilmezdik. Her gün o gün pişen tüketilirdi. Sıcak günlerde pişmiş yemekler ertesi güne kalırsa ekşir yenmezdi. Kışlık etlik yapılırdı. Sızgıç küpleri ve kavrulmuş kıyma tekerleri ambar veya kilerde saklanırdı.

Mahallede imece usulü ile her ev kendi ekmeğini (yufka) yapardı. Tabii yufka yapımı için yazın alınan ayıklanıp yıkanıp kurutulan buğday değirmene gönderilir gelen unla yapılan yufka evlerimizin haymalıklarında (tandırlıklarında) yapılırdı.

1955 yılına kadar evimizde koyun ve inek beslerdik. Her sabah koyunlar ve ineklerimizi ayrı ayrı çobanlara teslim eder, akşam meradan dönüşlerinde hayvanları çobana teslim ettiğimiz yerde bekler evimize getirir, yemlerini verir akşam sağımını yapardık.

Çocukluk yıllarımda yeni alınan bir giyecek evin büyük çocuğunun olur, küçük çocuklar büyüklerinin çıkardığını giyerek büyürlerdi. Bol olan giyecek daraltılır, uzun olan kısaltılır, solmuş olan boyanır yenilenirdi.

Yemek yer sofrasında bütün aile fertleriyle birlikte yenilirdi. Her türlü israftan kaçınılırdı. 1948 yılında elektrik ve su aboneliğimiz oldu. O zamana kadar aydınlanma gaz lambaları ile su ise sokak çeşmesinden kovalarla (helkelerle) taşınırdı.

Babam tavuk-horoz meraklısı idi. 8-10 tavuk ve bir iki horozumuz bahçemizde gezinirler, sofra altı kırıntıları ve yemlik buğdayla beslerdik. Tabii tavuklarımız da yediklerini inkâr etmeyip folluklarını boş bırakmazlardı. Yumurtadan kesilen de babamın Solingen marka cep bıçağı ile buluşurdu.

M.D.-Okuma tutkusu sizde nasıl başladı?

A.O.-Babam iyi bir gazete okuru idi. İlkokul yıllarında (1948-1953) Çorum’da haftalık bir iki gazete çıkıyordu. Gazete okuyucuları daha çok İstanbul’dan- Ankara’dan gelen gazeteleri okurlardı. Ulaşım günümüzde olduğu gibi hızlı değildi. Anadolu şehirlerinde halk İstanbul gazetelerini ancak iki gün sonra okuyordu. Çorum’a posta taşıyan otomobil sabah çıkar, Çerikli tren istasyonuna gelmiş olan gazeteleri ve yolcuları da alır,akşam ezanından sonra Çorum’a gelirdi. Ağabeyimle beraber gazete bayii önünde bekleriz ve 15 kuruş verip (Son Posta gazetesi daha sonra Milliyet Gazetesi) babamızın sevgili gazetesini daha da bayatlamadan koşarak evimize getirirdik. Babam eline alır önce gazetenin belli yazarlarının fıkra-makale türü yazılarını okurdu. Hoşuna giden yazıları ağabeyime ve bana da okuturdu. Refi Cevat Ulunay, Kadircan Kaflı, Peyami Safa isimleriyle babamın gazetelerinde tanıştık. Babam bize sesli okuma yaptırırdı. Okurken vurgu ve tonlamaya dikkat edilmesi gerektiğini önce babamın ikazlarıyla öğrendim.

Ortaokula başladığımız yıldan itibaren kitap almamız için babam ayrıca ayda bir harçlık verirdi. Bu parayla da yaşımıza uygun veya Çorum’a ulaşabilen dergileri ve tanesi bir lira olan Varlık yayınlarından ne yayınlanırsa almaya çalışırdık. Evimizde babamın dini kitaplardan oluşan 50-60 kadar bir kitaplığı vardı. Bizim aldıklarımız da bizim kütüphanemizin ilk kitapları olmuştur.

Annem Osmanlıca eserleri okurdu. Muhammediye isimli Mevlid kitabını annemden baştan sona çocukluğumda dinledim. Annem çocukluk ve gençlik yıllarında pek çok halk hikâyesi okumuş bazılarını ezberlemişti. Kerem ile Aslı’dan Yusuf ile Züleyha’dan, Karacaoğlan’dan manzum parçaları bize okuyuverirdi. Biz de büyüdükçe annemize “Hadi Anne deyiver, aldı Kerem” dediğimizde Kerem bizim eve konuk olurdu. O söyler biz dinlerdik. Ben de şiir zevki başlangıcı annemin okuduğu o manzum parçaların cazibesiyle oluşmaya başlamıştır diyebilirim.

Ortaokul yıllarında Türkçe öğretmenim de benim sesli okuma seviyemin yükselmesi için teşvikçi olmuştur. Sınıf içi okumanın ötesinde bayram ve belli günlerde yapılan kutlama ve toplantılarda hep bana ya şiir okutur ya da konuşma yaptırırdı. İmam-Hatip Okulunda başka okullarda olmayan “Hitabet” dersi okumamız, yazmamız ve hitabetimizin gelişmesinde çok faydalı olmuştur.

M.D.-İlk yazma tecrübeleriniz nelerdir?

A.O.--Lise yıllarında kompozisyon derslerinde yazdığımız kısa bir sayfalık yazılar oldu. Zaman zaman bu yazıları öğretmenlerimiz çok beğenirlerdi. Ciddi olarak yazma-araştırma denemem Konya’da Amil Çelebioğlu öğretmenimin verdiği bir araştırma ödevi ile başladı. Konu; Konya mezarlıklarında bulunan mezar taşları üzerinde görülen yazıların derlenmesi idi. Ben bu çalışmayı Çorum mezarlıklarından derlediğim mezar taşları yazılarıyla da zenginleştirerek yaptım. Bu çalışma sonunda rahmetli Hocamın özel ilgisine mazhar oldum. Konya müzelerini ve anıt eserlerini beraber gezip-gördük. Tabii bu gezi saatlerinde Hocamızın bize anlattıklarından çok yararlandık. Sabrın, sükûtun, bilginin yerinde kullanılmasını ve araştırma zevkini Ondan öğrendim. Amil Çelebioğlu hocamı bu vesile ile bir daha rahmetle anıyorum. Mekânı Cennet olsun. Yazmak için çok okumak, gezmek, görmek, çok insan tanımak ve yazı tekniklerine hâkim olmak gerekiyor.

Yedek Subay olarak askerlik hizmetine çağrıldığımda evli ve bir çocuk babası idim. Kirada kalıyorduk. O vakitlerde (1973) Yedek Subay okulu 6 ay okul ve bir yıl kıta hizmeti şeklinde yüksekokul mezunu olanlar askerlik görevlerini ifa ediyorlardı. Bu altı aylık okul süresince maaş alamıyordunuz. Evli, kirada kalan bir aile reisi için altı ay maaşsız kalmak çok müthiş bir yokluk oluyordu. Hiçbir hazırlığım da yoktu. Zira ev ihtiyaçlarımız ve düğün borcumuzdan kurtulmak için çabalamıştım. Tam bu sırada “İstanbul’dan İrfan Yayınevi”nden iki kişi Çorum’a gelmişler. Çocuk hikâyeleri yazdıracak yazar arıyorlar. Bana da teklifte bulundular. O yılın Şubat tatilinde 15 gün eve kapandım. Eski bir daktilo makinası bulduk. İki hikâye yazdım. İki kitap olacak hacimde. Beğendiler ve yayınladılar. Her bir kitap için 1000 lira telif ücreti verdiler. O iki bin lira ile altı ay idare ettik. Yani zaruret bizi yazmaya mecbur etti. İlk ciddi paralı yazma denemem budur.

M.D.-Çocukluğunuzun, gençliğinizin idolleri /ideal kişilikleri (hayranlık duyduğunuz, örnek aldığınız) kimlerdir? Neler hatırlıyorsunuz?

A.O.-Çocukluğumuzda idolüm benden üç yaş büyük olan ağabeyimdi. Onun davranışlarını takip ve taklit ederdim. Çok sevdiğimiz öğretmenlerimizden hepimiz etkilenmişizdir. Herhalde çocuklukta pek bir etkisinde kaldığım aşırı hayranlık duyduğum bir kimse olmadı.

Sinema dünyasında Ayhan Işık’ı çok sever ve beğenirdik. Spor dünyasında idolümüz FB’li Lefter ve milli güreşçimiz Yaşar Doğu idi.

Gençlik yıllarımızda Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) başta olmak üzere, Hazreti Ali (R.A.) ilim, iman ve cesaret sahasında; milli duygularla Mustafa Kemal Atatürk, toplum liderliği hususunda savaşsız bir şekilde ülkesini İngiliz esaretinden kurtaran Hintli lider Gandi sevgi ve saygı duyduğumuz insanlardı.

Bilinçli olarak örnek aldığım ve ben de illa onun gibi olmalıyım dediğim bir kimse hatırlamıyorum. Ancak Edebiyat Hocam rahmetli Amil Çelebioğlu’ndan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Saygı duyduğum pek çok insan vardır.

M.D.-Okuduğunuz okullar ve şartlarını nasıl hatırlıyorsunuz?

A.O.-Hepimizin önce bir ilkokul hayatı oluyor. Çocukluk yıllarımızın en neşeli yılları olarak hafızalarımızda yaşatırız. İlkokuldan sınıf arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte geniş bir aile içinde sosyalleşiyoruz. Karakterlerimizin temel örgüsüne ilk taşları burada koyuyoruz. Temizlik, çalışkanlık, uysallık, insan ve vatan sevgisi, kitap ve estetik zevklerimiz ilkokul ortamında renk ve doku kazanıyor. Orta öğretim ilk gençliğe, lise yılları ise akademik gençliğe geçiş yılları oluyor.

Benim okuduğum İmam Hatip Okulu ilimizde yeni açılmıştı. Ben bu okulun ilk öğrencilerindenim. Okulun fiziki gelişmesi de akademik gelişmesi de bizimle beraber büyüdü.

Emanet binadan kendi okul binamıza yıllar içinde ulaştık. Temelinde kumunu eledik, çatısına tuğla kiremitlerini müdürümüzle birlikte bizler çıkarttık. Mesleki bir okul oluşu sebebiyle fen derslerimiz çok zayıf kaldı. Öğretmen kadrosunda branş öğretmenleri hep eksikti.

İmam Hatip Okulundan mezun olunca bir yıl Çorum Lisesi son sınıfına devam ettim. Lise binası 1938 yılında Ortaokul binası olarak yapılmış. Sıraları ahşap ve eskilikten gacır gucur eden sıralar. Şansımızdan o yıl Çorum Lisesi öğretmen kadrosu da pek yeterli değildi.

Fen derslerinde başarılı olmak için epeyce sıkıntı çektim. Ama Edebiyat derslerinde en önde gelen öğrenci idim. Yüksekokulu Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünde okudum (1965-1967).

İki yıl içinde bu okulda Amil Çelebioğlu adında Edebiyat öğretmenimizle tanışmak hayatımda yaşadığım en mutlu bahtiyarlıklarımdandır. Amil Bey bize edebiyatın derin sularını gösterdi. Sabırla çalışmayı, araştırmayı öğretti.

Lisans eğitimi görememiş olmam içimde bir ukdedir. Ön lisans mezunlarının lisans tamamlama programında ise ben emekliliğe karar vermiştim.

M.D.-Para kazanmaya ne zaman başladınız? İlk mesleğiniz?

A.O.-İlkokul yılları içinde yatak-yorgan yapan bir aile vardı. Bunların yün tarama makinelerinde günde bir saat çalışıyordum. Çuvalı beş kuruştan yün tarıyordum. İlk para kazandığım yer bu komşu evi oldu. Sağ elimin başparmağını makinenin dişlisine parçalattırınca bu evdeki gizli çalışmam ortaya çıktı ve bir daha orada çalışmama ailem izin vermedi.

İlk mesleğim babamın işlettiği dükkânı (tuzcu dükkânını) çekip çevirmekle ticaret oluyor. Tuzculuk hayatım 10 yaşımdan 25 yaşıma kadar devam etti. Eğitim Enstitüsünden mezun olunca dükkânı devren sattık.

Nevşehir Kız İlk Öğretmen Okulunda öğretmenlik görevime başlayınca (1967 yılı) ilk maaşım 492 lira oldu. 6 ay sonra terfi ettim 525 liraya çıktı maaşım.

Emekli oluncaya kadar öğretmenlik devam etti. Emekliliğimin ilk altı yılı özel öğretim kurumlarında geçti. Sonra on beş yıl gazete yazarlığı ve TEMA Vakfı Çorum gönüllü il temsilciliği ile uğraştım. Şimdi ise ihtiyarlık mesleği ile boğuşuyoruz.

M.D.-Çay ve sigara iki vazgeçilmez dostunuz. Onlarla tanışıklığınız nasıl oldu, anlatır mısınız?

A.O.-Çay tiryakiliği bizim ailenin her ferdinde vardır. Çay beslenmemizin vazgeçilmezi oluyor. Kahvaltıda çay. Başı ağrıyana çay. Hastaya çay. Yorulunca çay. Akşam aile sohbetinde çay. Ders çalışırken çay.

Benim bir sözüm aile çevremizde slogan oldu: Çaya hizmet fazilettir.

Sigara alışkanlığı babamdan tevarüs. Rahmetli babam çay, kahve ve sigara tiryakisi idi. Bizim çocuklukta sigara denemelerimizi ‘Ben içiyorum, çocuklara içmeyin dememin ne faydası olur’ diye karşılamıştır. O sigarayı terk edemedi. Biz de bağımlı olduk çıktık. İhtiyarlık ve hastalıklar başlayınca yavaş yavaş sigara bizi terk ediyor. Çaya devam.

M.D.-Çorum dışında nerelerde yaşadınız? Size katkıları neler oldu?

A.O.-Yüksek tahsil için 2 yıl Konya’da, öğretmenlik mesleğime ilk gözümü açtığım yer olan Nevşehir’de 3 yıl kaldım. Yedek Subay Okulu (6 ay) İstanbul ve askerlik kıta hizmeti için 12 ay Van-Erciş’te, emeklilik yıllarımın içinde kızımın mecburi hizmet yeri olan Hakkâri-Çukurca’da 10 ay yaşadım.

Yaklaşık 8 yıl Çorum dışında yaşamışız. Geri kalan 70 yıl ise Çorum’da geçti ve geçiyor.

Her nerede olursanız olun insanlarla ilişki içindesiniz. Konya’da pek çok genç arkadaşla dostluklar oluştu. Konya’nın yerlilerinden bir hizmet ve gönül abidesi Mehmet Emiroğlu ile tanıştık. Mehmet Emiroğlu ve ailesinin insan sevgisi ve insana hizmette feragat ve fedakârlıkla dolu yaşantıları beni çok etkilemiştir.

Mehmet Emiroğlu’nu rahmetle anıyorum.

Ailemizde İstanbul’u ilk gören babamız, bu şehri ömrü boyunca bize anlattı, sevdirdi. Yedek Subay Okulu öğrenciliğimiz günlerinde İstanbul’un görülmesi gereken tarihi mekânlarının bir kısmını gezip gördük. Büyük mimari yapıların ne ifade ettiğini bir ölçüde bu gezilerde idrak ettiğimi söyleyebilirim. Ayasofya’nın ihtişamı karşısında titrediğimi ve Süleymaniye- Sultan Ahmet- Fatih Camilerini gezince göğsümün bir başka dolduğunu ve gözlerimden yaşlar geldiğini unutmuyorum.

Erciş’te ve Çukurca’da ülkemin doğusunun coğrafyası ve insanıyla tanışma fırsatım oldu. Bu fırsatın bende kalan izlenimleriyle memleketimizin doğu ve güneydoğu sorunlarını daha derinden tanıdım. Bir yeri bir bölgeyi uzaktan bakmakla bilmekle, yakından içinde yaşayarak görmek çok farklı oluyor.

Nevşehir’de geçen üç yıl içinde öğretmenlik mesleğine çırak oldum diyebilirim. Çok deneyimli ve mesleki bilgi yönüyle çok yetkin ağabey ve abla öğretmenler arasında hem meslek adına hem de insani değerler adına çok şey kazandım. Nevşehir’den ayrılırken bana bir öğretmen arkadaşım “Memleketine gitme! Yerlileşirsin.” demişti.

Bu söz üzerinde çok düşündüm. Yerlileşmemek için dilime dikkat etmem gerektiğini buldum. Akademik çalışmaları -okuma yazma konularını- aksatmamayı aklımda tuttum. Ne var ki, uzun yıllar eğitim-öğretim ortamı içinde yöneticilikle geçen yıllar istediğim ölçüde akademik çalışma yapmamı engelledi.

Emekli olunca bu açığı kapatmaya çalıştım ama bu defa da ihtiyarlık kapıyı çaldı.

M.D.-Hayatınızda özel yeri olan kişiler kimlerdir?

A.O.-Herhalde bu sorunuzla hayatım boyunca tanıyıp tanıştığım insanlardan beni etkileyen veya benim etkilendiğim kişileri soruyorsunuz.

Edebiyat Hocam rahmetli Amil Çelebioğlu’ndan araştırma ve edebi zevk konusundan başka insana saygı ve her yer ve her durumda ahlaki ilkelerden taviz vermemeyi, sabırlı olmayı öğrendim.

Daha önce bahsettiğim Konyalı Mehmet Emiroğlu’ndan insana hizmet ve eğitime destek vermeyi, Yazar rahmetli Samiha Ayverdi’den eserlerini okuyarak; imanlı ve ahlaklı vatan sevgisiyle milli manevi değerlerle yaşamayı bilen bir münevver insan olmayı talim ettim.

Maksim Gorki’nin eserlerinden memleket ve insan konularına duyarlılığımın arttığını gördüm.

Mahatma Gandhi’nin hayatından sabrı, uzlaşmayı ve pasif mücadeleyi öğrendim.

Bunlar dışında aile çevrem içinde eşim Ruziye Hanım ve çocuklarımın özel yerleri vardır.

Akrabalarımız içinde ablalarımın, ağabeyimin ve bunların çocukları yeğenlerimin, eniştelerimin hepsinin özel yerleri vardır.

Çoğu artık bu dünyayı terk etmiş olan sevgili arkadaşlarımın özel yerleri yüreğimizdedir.

Hayatta karşılaşmamış olsak bile kalbimizde özel yerleri iman olmuş din büyüklerimiz vardır.

Pek tabiidir ki, her insan için anne ve babası, kardeşleri ilk özel dairesidir.

M.D.-Edebiyat sizin için ne anlam ifade ediyor?

A.O.-Kökü edeb. Edeb, cümle varlık içinde insan için. Duygunun düşüncenin edep pergeli dairesi içinde söz ve yazı olarak insandan insana ulaşmasını edebiyat sağlıyor.

Edebi eserler bilgi aktarıyor, duygu aktarıyor, tecrübe aktırıyor. Her yazar veya şair kendi bilgi ve duygu dünyasının kapılarını eserleriyle okurlara açıyor. Okuduğunuz sürece çeşitli bahçelerin çiçeklerini derliyor, kokluyorsunuz.

Edebiyat güzel sanatların diğer kollarına da kaynaklık ediyor. Edebiyatı zengin bir toplumuz ama günümüzde edebi eserlere insanımızın ilgisi yeterli ölçüde değil.

Ülkemizde kitap okuyanların sayısı çok çok az. Bu sayı arttırılmalı ki, edebiyat yükselen değerlerimizden olsun.

Edebi zevk okuyarak gelişir. Edebiyat ana dilin yaşamasını ve gelişmesini sağlar.

Anadil ise toplumun en başta gelen birleştiricisi bütünleyicisidir. Biz anadilimiz ile düşünürüz. Anadilinin sadece 400-500 kelimesi ile konuşan ve düşünen insanlar ne fikir üretebilir ne de ülkelerini geliştirme çabasında olabilirler.

M.D.-Şiir/düzyazı hangisini tercih edersiniz mecbur kalsanız? Neden?

A.O.-Şiir ince iş... Düzyazı biraz daha kolayıma geliyor. Şiir hem ilim ister hem sabır hem de teknik bilgi. Düzyazının da kuralları vardır. Düzyazı biraz daha hoşgörülüdür. Şiir iddialıdır. Kısa metinler kusur kabul etmez. Şiir böyledir.

Şair, eşyaya can verir anlatışıyla, hakikatleri açar kalemiyle. Bu iş zor bir iş.

Bizde şair çoktur. Düzyazı yazanlardan daha çok şiir yazanımız vardır. Lakin bir nesilden sonraki nesle eserlerini aktarabilmiş şair sayısı azın azıdır.

Sözün gücü edebiyattadır. Şiirin gücü düzyazıdan daha etkilidir.

Şiiri severim hayatım boyunca 30-40 şiir yazdım.

Nasrettin hoca kış gününde bahçesine sofra kurmuş. Önünde bir sahan (tabak) kar ve elinde yufka ekmeği, yiyor. Komşusu sormuş, Hoca ne bu hâl. Nerden çıktı bu karla ekmek yemek?

Hoca, “Ben icat ettim lakin ben de beğenmedim.” demiş.

Ben de yazdığım şiirleri beğenemedim, sadece denedim.

M.D.-Henüz yayımlamadığınız bir eseriniz var mı?

A.O.-Yayımlamadığım birkaç dosya var. Bunların bazılarını yerel gazetelerde (özellikle ve çokça Hâkimiyet gazetesinde) yayımladım.

Çorum’dan Nükteler başlığı altından halktan derlediğim küçük hikâyeler var.

Çorum’ da Matbaacı Amcalar başlıklı bir dosyayı Çorum Haber gazetesinde yayımladım. Kitap hacmindedir. Lakin kitap olarak yayınlanmadı.

Çorum’da iz bırakan veya bir yönüyle şöhret bulmuş 40’tan fazla hemşehrimizle yaptığım röportajlar ve biyografi yazılarımda kitap olmayı bekliyor.

Çukurca Günlükleri adıyla bir dizi yazımı Çorum Hâkimiyet gazetesinde yayınladım. Kitap olarak yayınlanabilir.

M.D.-Çorum için yapılmasını hayal ettiğiniz kültür faaliyetleri nelerdir?

A.O.-Çorum müzecilik yönünden fakir şehirdir. Çok güzel bir Arkeoloji müzesine sahibiz fakat etnografik eserler müzemiz yoktur. En kısa zamanda böyle bir müze oluşturma çabasında olmalıyız.

Tiyatro binamız da yeterli değildir. En az bin kişilik yeni bir tiyatro binası yapılmalıdır. Bu bina aynı zamanda kültür-sanat faaliyetlerine de mekân olacaktır.

Bir “şehir kültür-tarih-sanat” dergi yayınına ihtiyacımız var.

Çorum’da yontu eserler ne yazık ki bulunmuyor. Şehrin belirli noktalarında yer alacak taş-seramik ve madeni malzemelerle üretilen sanat eserleri, sanat ve estetik zevk gelişimini sağlayacak kent zenginliği olacaktır.

Çorum’un geçmişini ve geleceğini ele alan bilimsel etkinliklerin sayısı artırılmalı ve devamı için detaylı uzun süreli programlar yapılmalı. Bu etkinliklerin özet ve kapsamlı kalıcı yayınları yapılmalıdır.

Çorum’un bir Hitit merkezi olduğunu vurgulayan görkemli sanat eserlerine ihtiyacı vardır. Ankara yolunda bulunan bir iki küçük reklam panosu asla yeterli görülmemelidir. Çorum merkeze giriş ve çıkış yolları ile şehir merkezi içine konulacak sanat eserleri yaptırılmalıdır.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen ilköğretim okulları öğrenci ve öğretmenleri kütüphane müze ve ören yerleri inceleme gezileri aksatılmadan devam ettirilmelidir. Bu programa ilçe okul ve öğretmenleri de dâhil edilmelidir.

Dini turizm alanında Çorum’a ziyaretçi çekebilmek için ‘Hıdırlık’ üzerine kapsamlı bir proje yapılmalı ve hayata geçirilmeli.

***

Abdulkadir Ozulu Hocamızın hiç kimseden herhangi bir beklentisi hiç olmadı. Merak duygusunu son günlerine kadar asla yitirmeden sürekli okudu, yazdı. Kendi kabuğunda sadelik ve üretkenlik içinde huzurlu ve erdemli bir hayat yaşadı. Ömrünün sonunda da Eşref Ertekin için ortaklaşa hazırladığımız kitabın önsözündeki temennide olduğu gibi “güzel izler” bıraktı.

Mekânı cennet, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve mağfireti üzerinde dâim olsun.