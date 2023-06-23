TİM’in işlenmiş altını bile değerlendirme dışı bırakmasına rağmen, mücevher sektörünün ihracat birinciliğini de elinde tutuyor. TİM’in en çok ihracat yapan 1000 şirket değerlendirmesinde, 704 milyon dolarlık ihracatıyla 32. sırada yer alıyor.

Çorum’da üretim yapıp farklı ildeki şirket merkezinden ihracat yapan Çorum firmalarından, Kavukçu Grubu bünyesindeki Ulaş Gıda, 116.9 milyon dolarlık ihracatıyla 241. sırayı aldı. Bilsar Tekstil 36.4 milyon dolarlık ihracatıyla 869. sırada, Alapala Makina da 34.7 milyon dolarlık ihracatıyla 921. sırada bulunuyor.

Ece Holding’in ise 4 ayrı şirket üzerinden ihracat yaptığı için ilk 1000’de yer almadığı, ama 4 şirketinin toplam ihracatının 50 milyon doları bulduğu öğrenildi.

Ahlatcı Holding, altın sektöründe tartışılmaz şekilde “dünya firması” veya “dünya çapında aktör” oldu. Ulaş Gıda, dünyanın dört bir yanına buğday unu ihraç ediyor. Bilsar, tekstil ürünleriyle dünya piyasalarında yer alıyor. Alapala Makina, değirmen makinaları ile yine dünyanın her yanına ulaşıyor, anahtar teslimi fabrikalar kuruyor. Seramik sektörünün büyükleri arasına adını yazdıran Ece Holding de, banyo ürünleri ihracatıyla Çorum’u gururlandıran firmalar arasında yer alıyor.