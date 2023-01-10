Belediye Başkanı Aşgın’ın Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile Çorumlu Obası’nda düzenlediği etkinlikte konuşarak “Böyle güzel bir ortamda bizleri biraraya getirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyen Mehmet Yolyapar, “Bizim mesleğimizin önemli bir gününde hatırladıkları için minnettarız. Meslekte 52 yılı geride bırakmış bir insan olarak gerçekten gurur duyuyorum. Başladığımızda sayımız iki elin parmaklarını geçmiyordu. Herbirinizin bu mesleğe ve demokrasinin kılcal damarları dediğimiz yerel basın olarak çok büyük katkılarımız var” dedi.

Çorum’un gelişmesi, büyümesi, kalkınması, demokrasinin işlerlik kazanması adına Çorum basınının çok ciddi emekleri olduğunu kaydeden Yolyapar sözlerini şöyle tamamladı; “Çorumluların size minnettar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yeni bir gelişme olarak Erol Taşkan’ın milletvekili aday adaylığını tekrar tebrik ediyorum. İnşallah içimizden TBMM’de Çorum’u basını temsil edecek insanlar çıksın. Gününüz kutlu olsun. Tabiki çok zor bir yıla giriyoruz. Ekonomik bakımdan sıkıntılar var. Ama biliyoruz ki Valimiz ve Belediye başkanımızın yerel basına yaklaşımını tek kelime ile muhteşem buluyorum. Dolayısıyla bu bizim sıkıntılı yılımızda azami şekilde gereken desteği sağlayacaklarına inanıyorum. Sayın başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

