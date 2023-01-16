Açıklamada, İl Defterdarlığında 1 Defterdar (Vekil), 1 Personel Müdürü (Vekil), 1 Muhasebe Müdürü, 1 Vergi Dairesi Müdürü, 1 Muhakemat Müdürü (vekil), 6 Malmüdürü, 8 Saymanlık Müdür Yardımcısı, 3 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, 2 Müşavir Hazine Avukatı, 3 Hazine Avukatı, 35 Defterdarlık Uzmanı/Uzman Yardımcısı, 97 Gelir Uzmanı ve 144 Valilik atamalı personel olmak üzere toplam 303 personel ile görev yaptığı belirtildi.

ÇORUM’UN KAMU GİDERLERİ 4.8 MİLYAR

2022 yılında il genelinde, 3.299.453.302,61 TL Personel Giderleri ( % 67,71), 534.947.243,71 TL Sosyal Güvenlik Kanununa Tabi Devlet Prim Giderleri (% 10,98), 668.719.706,34 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (%13,72), 185.525.130,02 TL Cari Transferler (%3,81), 153.003.982,02 TL Sermaye Giderleri (%3,14), 448.000,00 TL TL Borç Verme (%0,01), 30.546.604,30 TL Transfer Harcamaları (%0,63), 591.496,87 TL Diğer Giderler (%0,01) olmak üzere toplam 4 milyar 873 milyon 235 bin 465,87 TL kamu gideri ödemesi yapıldı.

ÇORUM’DA 240 BİN 43 MÜKELLEF VAR

2022 yılı verilerine göre Çorum’da 30.585 Gelir Vergisi Mükellefi, 4.356 Kurumlar Vergisi Mükellefi, 15.668 KDV Mükellefi, 172.332 Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefi, 17.102 Diğer Vergi Gelirleri Mükellefi olmak üzere toplam 240.043 mükellef bulunuyor.

Verilere göre, Çorum’da mükelleflere kalem kalem tahakkuk ettirilen vergiler ve tahsilat oranları ise şöyle:

“Gelir Vergisinde 857.023.631,09 TL tahakkuk ettirilmiş ve 693.217.793,41 TL tahsilat yapılmıştır.

Kurumlar Vergisinde 448.752.679,82 TL tahakkuk ettirilmiş ve 356.777.454,24 TL tahsilat yapılmıştır.

KDV 911.388.609,86 TL tahakkuk ettirilmiş ve 518.955.519,28 TL tahsilat yapılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde 139.943.851,66 TL tahakkuk ettirilmiş ve 106.681.160,02 TL tahsilat yapılmıştır.

Diğer Vergi Gelir Gelirlerinde 1.091.508.438,81 TL tahakkuk ettirilmiş ve 001.387.016,86 TL tahsilat yapılmıştır.

Vergi Dışı Gelirler Toplamında ise 1.171.214.703,78 TL tahakkuk ettirilmiş ve 566.103.003,59 TL tahsilat yapılmıştır.”

2022 yılında tahakkuk ettirilen vergi geliri 4 milyar 619 milyon 831 bin 915 TL olurken, tahsil edilen vergi miktarının ise 3 milyar 243 milyon 175 bin 947 TL olduğu kaydedildi.

Aralık 2022 yıl sonu itibariyle Çorum’da gelirlerin giderleri karşılama oranının ise % 66,55olarak gerçekleştiği ifade edildi.(Haber Merkezi)

