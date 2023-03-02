Daha önce İmar Komisyonu'na bu yönde gelen bir plan değişikliği talebinin komisyonca red edilmesine rağmen AK Partili Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildiğini hatırlatan Tokgöz, CHP Grubu olarak Başkan Aşgın'ı bu konuda samimi bulmadıklarını söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Belediye Meclis Üyesi Mimar Tokgöz, şunları dile getirdi: “Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor, bize de her gün soruyorlar doğru mu, değil mi diye. Değil desekte inanmıyorlar, yok öyle bir şey desekte inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Sayın Belediye Başkanımızın '5 kattan fazlasına imar izni verilmeyecek' açıklamasına binaen bir hatırlatma yapmak hasıl oldu.

2021 yılında tamda '5 kattan fazlasına imar izni verilmeyecek' denilen alanın yakınlarında bulunan parselde bir plan değişikliği talebi vardı. İmar Komisyonu raporunun 3 hayır, 2 evetle sonuçlanan raporuna rağmen, yani komisyonca uygun bulunmayan, Çorum'da 70 metre yükseklik talebi Sayın Belediye Başkanının önderliğinde içerisinde AKP'li Meclis üyelerinin de bulunduğu komisyon raporu hiçe sayılarak, Meclis kararıyla onaylanmıştı.

Şerhlerimize rağmen, uyarılarımıza rağmen bu kente bu yapıldı. Bize göre Çorum'un geleceğine ihanet edilmişti. Tabii ki bizler bu şehre yapılan ihanete sessiz kalmayarak CHP Grubu olarak dava açıp kazandık. İmar Komisyonu raporunun ret kararını yok sayarak, Meclis'ten geçirilen imar planı da böylelikle iptal oldu.

Şimdi bir tarafta 70 metre yüksekliğe evet diyen Belediye Başkanı ve ekibi aynı yerin tam karşısında 10 katı 5 kata düşüreceğini beyan ediyor. Hal böyleyken Başkan Bey açıklamalarında samimi mi, değil mi? Takdir sizlerin”

(Volkan SINAYUÇ)

