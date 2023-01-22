Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 16.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor Çorum’da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmayı çok sayıda seyirci de izledi. İlk sette oyunun kontrolünü eline alan Çorum’un efeleri zaman zaman zorlansa da ilk seti 5 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette Alex’in smaçlarında istediği sayıları alamayan Kırmızı-Siyahlılar Artur’un etkili oyununa karşılık veremeyince bu seti 19-25 kaybetti ve skora denge geldi. Üçüncü set nefesleri kesti. İki takımda karşılıklı sayılar bularak son bölüme eşit girdi. Uzatma servislerini daha iyi kullanan ev sahibi Çorum Belediyespor bu seti de 30-28 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette rehavete kapılan Çorum’un efeleri Artur’un sert smaçlarını durdurmakta zorlanınca seti 8 sayı farkla kaybederek skora yeniden denge geldi. Seyircisinin desteğini arkasına alarak final setine iyi başlayan Çorum’un efeleri son bölümde yaptığı basit hatalar sonunda seti 17-15 maçı da 3-2 kaybetti.



Bu sonucun ardından 13 maçlık galibiyet serisi sona eren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 1 puan daha hanesine yazdırarak 39 puana yükselirken, konuk Ordu temsilcisi ile Çorum Belediyesi karşısında aldığı 2 puanla puanını 30’a yükseltti.

BAŞKAN AŞGIN’DAN MÜCADELEYE ALKIŞ

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün en büyük destekçisi olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, efeleri kritik Akkuş Belediyespor maçında da yalnız bırakmadı.

Konuk Akkuş Belediyespor’un 3-2 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonunda ayağa kalkan Başkan Aşgın iki takım oyuncularını da gösterdikleri mücadeleden dolayı alkışladı.

Öte yandan mücadele devam ederken dışarı çıkan bir topu iyi bir refleks ile tutan Aşgın’ı salonda maçı izleyen seyirciler alkış yağmuruna tuttu. Aşgın’ın bu hamlesi sonrası taraftarlar “Şampiyon yap bizi” diye tezahüratta da bulundular.



(Rıfat KARA)

