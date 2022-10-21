Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Voleybol Sorumlusu Adil Balcı, Voleybol Başantrenörü Yusuf Biçer, Takım Kaptanı Murat Çakmak ve sporcular yer aldı.

“SALON SPORLARINDA 1. LİG’DE OLAN TEK SPOR KULÜBÜYÜZ”

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden Çorum Belediyesi GSK voleybol takımının ligde oynadığı ilk üç maçtan galibiyetle ayrıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Çorum Belediyesi GSK salon sporlarında Çorum’un 1.lig’deki tek spor kulübü olduğunu belirten Başkan Aşgın “Takımımızı inşallah efeler liginde de görmek nasip olur. Öyle umuyorum ki seneye inşallah şehrimizi efeler liginde temsil edeceğiz. Çorum Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. En güzel şekilde de sezonu tamamlayıp efeler ligine çıkarız ve o mutluluğu heyecanı birlikte yaşarız.” dedi.

Aşgın konuşmasının sonunda, 23 Ekim Pazar günü saat 13.00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Çorum Belediyesi GSK - Yenişehir Spor karşılaşmasına tüm Çorumluları davet etti.

“HEDEFİMİZ BU ŞEHRE EFELER LİGİNİ ARMAĞAN ETMEK”

Voleybol Başantrenörü Yusuf Biçer ise yaptığı konuşmada Çorum’a Efeler Ligi’ni armağan etmek istediklerini söyledi. Biçer “Teknik ekibimizle beraber bu hedef doğrultusunda çalışmalar yaptık ve hamd olsun çok güzel bir ekip oluşturduğumuza inanıyorum. Çok genç, dinamik ve heyecanlı bir ekibe sahibiz. Üç maçta üç galibiyet alarak lige çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ekiple, bu şehre efeler ligini armağan etmek istiyoruz. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Takım kaptanı Murat Çakmak ise “Kendimize yakın ve uzak hedefler koyduk. Şuan yakın hedeflerimiz her maça rakibimize göre hazırlanıp galip gelmek şuan da çok iyi gidiyoruz. Böyle devam ederse uzak hedefimize ulaşarak efeler ligine çıkarız” dedi.

Ziyaretin sonunda teknik heyet ve sporcular Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 19 numaralı forma hediye etti. Başkan Aşgın da takıma besmele-i şerif tablosu hediye etti.