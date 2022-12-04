Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Çorum’a geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Eroğlu, yeni Güreş Eğitim Merkezinin projesini çok beğendi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nun Belediyeyi ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyes Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Hitit Üniversitesi Spor ve Kültür Daire Başkanı İsmail Eker, Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Zafer Yüksel ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü Levent Kaleli hazır bulundular.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu’nu misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederken, inşaatı devam eden yeni güreş eğitim merkezinin yanı sıra Belediye olarak ata sporu güreşe verdikleri destekle ilgili açıklamalarda bulundu. Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yapımı devam eden güreş eğitim merkezi ile ilgili olarak, “Şehrimize, güreş camiamızın büyük bir eksikliği olan güreş eğitim merkezimizi kazandırıyoruz. 6 dönüm alana inşa edilecek merkezde hizmet binası, ofisler, 66 yatak kapasiteli 22 konaklama odası, spor salonu, 150 kişilik seyirci imkânı, etüt ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak, yemekhane ve çamaşır haneden oluşacak muazzam bir tesis olacak. Bu tesislerde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak” şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da, Çorum’un güreş camiasındaki yerinin her zaman farklı olduğunu dile getirerek, sağladığı katkılardan dolayı Çorum Belediyesi adına Başkan Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

