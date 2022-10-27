Türkiye’de Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,0 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum Eylül ayında 194,3 milyon dolarlık ihracat yaparken, 452,8 milyon dolarlık ithalat yaptı. Aynı ayda Samsun’da ihracat 105,7 milyon dolar, ithalat 124,1 milyon dolar olurken, Tokat’ta ihracat 3,7 milyon dolar, ithalat 1,1 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 13,0 milyon dolar, ithalat 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre Çorum’un 9 aylık ihracat toplamı 1 milyon 383 milyon 160 bin dolara, ithalat ise 2 milyar 608 milyon 990 bin dolara yükseldi.

(Volkan SINAYUÇ)

