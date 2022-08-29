Ülke genelinde ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat ise % 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un Temmuz ayı ihracatı 92,8 milyon dolar olurken, ithalatı ise 391,3 milyon dolar oldu.

Buna göre ilimizin Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracatı 1 milyar 31 milyon 342 bin dolara yükseldi. Çorum, Ocak ayında 179 milyon 821 bin dolar, Şubat ayında 140 milyon 437 bin dolar, Mart ayında 152 milyon 423 bin dolar, Nisan ayında 154 milyon 108 bin dolar, Mayıs ayında 105 milyon 13 bin dolar, Haziran ayında 206,7 milyon dolar ve Temmuz ayında 92,8 milyon dolar ihracat yaparak bu rakama ulaştı. Çorum’un aynı dönemdeki ithalatı ise 1 milyar 665 milyon 442 bin dolara çıktı.

Temmuz ayında Samsun’da ihracat 107,9 milyon dolar, ithalat 90 milyon dolar gerçekleşirken, Tokat’ta Temmuz ayı ihracatı 4,4 milyon dolar, ithalatı 3,5 milyon dolar, Amasya’da ise Temmuz ayında ihracat 10 milyon dolar ve ithalatı ise 4,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT 144 MİLYAR 331 MİLYON DOLAR

Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat %13,4, ithalat %41,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat %40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA %147,0 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %147,0 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında %79,1 iken, 2022 Temmuz ayında %63,4'e geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde %82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9'a geriledi.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 315 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 15 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 2 milyon dolar ile Irak, 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,7'sini oluşturdu.

(Haber Merkezi)

