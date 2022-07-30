Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Çorum’un 6 aylık ihracatı 938 milyon 608 bin doları buldu.

Ülke genelinde ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat %39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un Haziran ayı ihracatı 206,7 milyon dolar olurken, ithalatı ise 310,2 milyon dolar oldu. Buna göre ilimizin Ocak-Haziran döneminde toplam ihracatı 938 milyon 608 bin dolara yükseldi. Çorum, Ocak ayında 179 milyon 821 bin dolar, Şubat ayında 140 milyon 437 bin dolar, Mart ayında 152 milyon 423 bin dolar, Nisan ayında 154 milyon 108 bin dolar, Mayıs ayında 105 milyon 13 bin dolar ve Haziran ayında ise 206,7 milyon dolar ihracat yaparak bu rakama ulaştı. Çorum’un aynı dönemdeki ithalatı ise 1 milyar 274 milyon 144 bin dolara çıktı.

ayında Samsun’da ihracat 136,5 milyon dolar, ithalat 102,0 milyon dolar gerçekleşirken, Tokat’ta Haziran ayı ihracatı 4,7 milyon dolar, ithalatı 3 milyon dolar, Amasya’da ise Haziran ayında ihracatı 13,1 milyon dolar ve ithalatı ise 4,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT 125 MİLYAR 866 MİLYON DOLAR

Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,0 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat %40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Haziran ayında %15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan, 21 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 22 milyar 272 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %17,5 artarak 44 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %184,5 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Haziran ayında %87,3 iken, 2022 Haziran ayında %74,1'e geriledi.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde %83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde %71,0'a geriledi.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT

YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 875 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 555 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 209 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 206 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 150 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 642 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 658 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 612 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 489 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 362 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Haziran ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 666 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 997 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 407 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 335 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,7'sini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 27 milyar 742 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 82 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 499 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 583 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 746 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,5'ini oluşturdu. (Haber Merkezi)