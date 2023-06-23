Türkiye’de Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan, 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. Ayrıca ülke genelinde Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14,4, ithalat ise yüzde 15,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mayıs ayında yüzde 15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan, 20 milyar 162 milyon dolara yükseldi. Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan, 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan, 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında yüzde 64 iken, 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,7'ye geriledi.

BÖLGE İLLERİNDE İTHALAT-İHRACAT

Türkiye genelinde Mayıs ayında hem ithalat hem ihracat artarken bölge illerindeki rakamlarda ortaya çıktı. Buna göre Çorum, Mayıs ayında 115,3 milyon dolar ihracat, 250 milyon dolar ithalat yaptı. Samsun’da Mayıs ayında ihracat 119,6 milyon dolar, ithalat 86.7 milyon dolar olarak gerçekleşirken; Tokat’ta ihracat 3,9 milyon dolar, ithalat 3 milyon dolar, Amasya’da ise Mayıs ayında ihracat 10,9 milyon dolar, ithalat 5 milyon dolar oldu. Ayrıca Çorum’un 5 aylık ihracatı 606 milyon 967 milyon dolara ulaşırken, ithalatı da 1 milyar 788 milyon 532 bin dolar oldu.