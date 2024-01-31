Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat yüzde 11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkemizde Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,4 arttı, ithalat ise %11,0 azaldı. Aralık ayında dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında yüzde 70,2 iken, 2023 Aralık ayında yüzde 79,2'ye yükseldi.

Aralık ayında bölgemizdeki illerden Samsun’da ihracat 112,8 milyon dolar, ithalat 107,9 milyon dolar olurken; Tokat’ta ihracat 4,3 milyon dolar, ithalat 2,4 milyon dolar; Çorum’da ihracat 243,4 milyon dolar, ithalat 391,4 milyon dolar ve Amasya’da ise ihracat 13,4 milyon dolar, ithalat ise 9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla Çorum’un 2023 yılı sonu itibariyle ihracatı 1 milyar 887 milyon 654 bin dolara ulaşırken, ithalatı 4 milyar 5 milyon 307 dolar oldu.

İHRACAT ARTTI

İTHALAT AZALDI

Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında yüzde 70,2 iken, 2023 Aralık ayında yüzde 79,2'ye yükseldi.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde yüzde 69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 70,7'ye yükseldi.

TOPLAM İHRACATTI YÜZDE

92,9 PAY İMALAT SANAYİNİN

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Aralık ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,3 olurken, en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. İthalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

İhracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 232 milyar 310 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat yüzde 0,9 azalarak 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerçekleşti.