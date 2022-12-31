Türkiye’de Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İTHALAT 2 KAT ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Kasım ayında yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Kasım ayında 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 60,7 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Kasım ayında yüzde 71,4'e geriledi.

11 AYLIK AÇIK % 153,4 OLDU

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 153,4 artarak 39 milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 83,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi. Ayrıca ihracatta ilk sırayı Almanya, ithalatta ise Rusya Federasyonu aldı.

Öte yandan Kasım ayında Samsun’da ihracat 103,4 milyon dolar, ithalat 102,1 milyon dolar olurken, Tokat’ta ihracat 2,6 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 10,3 milyon dolar, ithalat 2,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

