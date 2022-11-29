Geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 421,7 artarak 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÇORUM’UN İHRACATI 1.5, İTHALATI 3 MİLYAR DOLAR

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri ile ilgili yapılan açıklamada bölgemizdeki illerden Samsun’da Ekim ayında 117.4 milyon dolarlık ihracat, 82,7 milyon dolarlık ithalat yapıldığı; Tokat’ta aynı ayda 3,6 milyon dolarlık ihracata karşın 0,9 milyon dolarlık ithalat; Amasya’da 11,9 milyon dolarlık ihracat ile 2,9 milyon dolarlık ithalat ve Çorum’da ise 202,3 milyon dolarlık ihracata karşın 400,6 milyon dolarlık ithalat yapıldığı bildirildi. Buna göre Çorum’un 10 aylık ihracatı 1 milyar 585 milyon 425 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ithalatı ise 3 milyar 9 milyon 606 bin dolara çıkmış oldu.

TÜRKİYE’NİN İTHALATI, İHRACATIN 2 KATI ARTTI

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 39,4 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,0 ithalat yüzde 12,8 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ekim ayında yüzde 1,0 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan, 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan, 18 milyar 637 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 421,7 ARTTI

Dış ticaret açığı ise Ekim ayında yüzde 421,7 arttı. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93,2 iken, 2022 Ekim ayında yüzde 73,0'a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 168,3 arttı. Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde yüzde 84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

(Volkan SINAYUÇ)