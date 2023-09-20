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Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk’un da katıldığı ziyarette Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Emniyet Müdürü Pehlivan’a Çorum basını hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette son yıllarda ilimiz asayişinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini dile getiren Erzen, “Çorum’un iyilik ve güzelliklerle anılması, huzur dolu bir şehir olması için emniyetimizle birlik beraberlik içerisinde çalışacağız” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da, Çorum’u yeniden huzurlu bir kent haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışacaklarını, bu konuda basının da üzerine düşeni yapacağına inandığını söyledi.

Basının vatandaşla devlet kurumları arasında bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Pehlivan, basın ile her zaman diyalog içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim, Sadık Örgel ve Nihat Karalar da katıldı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.