31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Ceylaner, bir yandan köyleri ziyaret ederken, diğer yandan da Çorum merkezde ziyaretlerini ihmal etmiyor.

Ceylaner, seçmenlerin yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılanıyor.

ÇESOB VE OTO TAMİRCİLER’E ZİYARET

Ali Rıza Ceylaner, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ceylaner’in bir sonraki ziyaret merkezi ise Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Oda Başkanı Necmettin Uzun ile görüşen Ceylaner, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ÇESOB Başkanı Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Uzun, nazik ziyaretleri nedeniyle Ceylaner’e teşekkür ederek, başarılar diledi.

MAHALLE MUHTARLARINI DA ZİYARET ETTİ

Ceylaner, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile Yavrutarna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar’ı da ziyaret ederek çözüm bekleyen öncelikli sorunlar hakkında bilgi aldı. Ceylaner, muhtarların desteğini talep ederek, elbirliği, gönül birliği ile Çorum’u hak ettiği seviyeye getirmek istediklerini vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ