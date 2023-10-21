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Ankara'da 1. Meclis'te çekilen "Çorumlu'nun yaptığını Herkes Yapamaz -3"ün fragmanı yayınlandı. Kısa film, 26 Ekim Perşembe günü saat 19.19'da tüm sosyal medya platformlarında yayında!

Çorum’la ilgili bugüne kadar yapılan en büyük tanıtımların başında gelen ve şehrin ülke genelindeki imajına olumlu yönde katkı yapan “Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz” kısa film projesi üçüncü filminin çekimleri tamamlandı.

Cumhuriyetin ilan edildiği 1. Meclis Binası’nda çekilen ve ünlü oyuncuların rol aldığı film, Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla 26 Ekim Perşembe günü saat 19.19’da ülke genelinde yayımlanacak.