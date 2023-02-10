Diyabete bağlı rahatsızlığı nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi’nde ayağından bir operasyon geçiren ve geçtiğimiz günlerde taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen Arslan Adnan Türkoğlu, geçtiğimiz gün sabah saat 08.45 sıralarında evinde aniden kalp krizi geçirmiş, bacanağı olan Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ömer Akkaş ve ekibinin bir saate yakın büyük bir çabayla müdahale etmesine rağmen vefat etmişti.

Merhum Mustafa Türkoğlu ve merhume Neriman Türkoğlu’nun oğulları, Aydan Haboğlu Türkoğlu’nun eşi, Ahsen Ballı ve Eser Vural’ın babaları, Demir Ballı ve Burak Vural’ın kayınpederleri, Mehmet Türkoğlu, Melahat Kılıçlı ve Nebahat Kaynak’ın ağabeyleri olan Arslan Adnan Türkoğlu’nun cenazesi saat 13.30’da Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak Akşemsettin Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Vali Vekili Tamer Orhan, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Ali Haydar Şahin, MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Şemsek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti il, ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve esnaf odalarının başkanları ile sevenleri katıldı.

Öte yandan cenazeye birlikte görev yaptığı Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı merhum DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in ailesi, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Merkezi başta olmak üzere onlarca kişi ve kurum tarafından çelenk gönderildiği gözlendi.

1991–1995 yılları arasında 4 yıl süreyle Çorum milletvekilliği yapan ve bu dönemde Çorum’a kazandırdığı bir çok eserle Çorum’un efsaneleri arasına adını yazdıran Arslan Adnan Türkoğlu, 12 Kasım 2022 tarihinde Velipaşa Hanı’nda düzenlenen toplantıda, Burhan Buruk tarafından yazılan “Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” isimli kitabı imzalarken dostları ve hemşehrileri ile buluşmuştu.

ÇORUM HABER, Çorum’un vefalı ve sevdalı evlâdı Arslan Adnan Türkoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)