1990’lı yıllarda, yük taşımacılığına yönelik Çankırı-Çorum-Amasya-Samsun hattı devletin yatırım programına da girmiş olmasına rağmen tahakkuk etmemişti.

Delice-Sungurlu-Çorum-Merzifon-Samsun Hızlı Tren Projesi, nihayet, Delice-Çorum etabının yatırım programına girmesiyle gerçekleşme yoluna girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasından çıktığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a bildirilmiş, Ceylan da ilk olarak ÇORUM HABER aracılığı ile Çorumlulara müjdeyi vermişti.

(Haber Merkezi)

