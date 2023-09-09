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Mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yeniden aday olmasını isteyen de var, geçmiş dönem belediye başkanı Muzaffer Külcü’nün aday gösterilmesini isteyenler de…

Yerel seçimlerle ilgilenmeyip, “Boşverin seçimi geçimi sorun” diyen de var.

İşte aldığımız birbirinden şaşırtıcı cevaplar;

“AŞGIN, YENİDEN ADAY OLMALI”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yeniden aday gösterilmesi gerektiğini söyleyen bir vatandaş, “Mevcut başkanımızdan çok memnunuz. Yatırımlarını beğeniyorum. Çevre düzenlemesi güzel.” diye konuştu.

“AK PARTİ’DEN OLMASIN DA…”

Bir kadın, “AK Parti’den olmasın da nereden olursa olsun. Antalya’dan 2 bin tane Rus ev almış ben neden alamıyorum bir kömürlük. Bekçi karısıyım şu halime bak dilenci gibiyim.” dedi.

Bir vatandaş mevcut belediye başkanının hiçbir hizmet yapmadığını savunarak yeniden aday gösterilmemesi gerektiğini dile getirdi.

“KİM OLURSA OLSUN”

Kendini belediye başkan adayı olarak görmek istediğini belirten bir vatandaş, gençlere de her ay bir maaş vaadinde bulundu.

Bir vatandaş, “Bu, başkan olmasın da kim olursa olsun” yorumunu yaparken, bir başka yurttaş mevcut belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın tüm hizmetlerinden memnun olduğunu ifade etti.

“KÜLCÜ DAHA VERİMLİYDİ”

Önceki dönem belediye başkanı Muzaffer Külcü’yü aday olarak görmek istediğini bildiren bir kadın, şöyle devam etti: “Çok verimliydi. Memnunduk. Temizlikten, parklarımızdan memnunduk. Sağ olsun çok güzel ilgilenmişti.

“SİYASETTEN SOĞUDUK”

Siyasetten bıkkınlık ve yılgınlık geldiğini kaydeden bir yurttaş, “Ben kimsenin aday olmasını istemiyorum. Kim olursa da ilgilendirmez beni, siyasetten soğuduk, gayet soğuttular bizi. Başarılı oldular.” ifadesini kullandı.

“HEPSİ AYNI”

Bir vatandaş, “Aman boşver kızım hepsi aynı dalavere.” Cevabını verirken, bir yurttaş “Seçime daha çok var geçime bak sen millet geçinemiyor.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş belediye başkanının hizmetlerinden memnun olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Çorum’a ne yapmış. Göstersin şu taşı şuraya çaktım desin. Geliyorlar herkes maaşını alıp gidiyor.”

“BELEDİYE BAŞKANI BOŞ GEZİYOR”

Bir yurttaş, belediyeyi fiyat denetimi yapmadığı için eleştirerek, “Millet kendi kendini idare ediyor. Kontrol yok. Koskoca belediye başkanısın Vali’ye Emniyet Müdürü’ne yaz yazını çevreyi kontrol et. Fiyata bir şey demiyoruz satılanlara hiç olmazsa bir bak. İyi mi satılıyor, çürük mü? Bunları hiç kontrol eden yok, zabıta geziyor boş geziyor, belediye başkanı geziyor boş geziyor.” dedi.

“MHP, ADAY GÖSTERMELİ”

MHP’nin mutlaka aday göstermesi gerektiğini savunan bir vatandaş, “Milliyetçi Hareket Partisi Çorum’da yükselen bir parti. Geçen döneme göre oyunu ikiye katlar diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yeniden aday gösterilmesi gerektiğini söyleyen bir vatandaş, “Mevcut başkanımızdan çok memnunuz. Yatırımlarını beğeniyorum. Çevre düzenlemesi güzel.” diye konuştu.

“AK PARTİ’NİN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİM”

AK Partili olduğunu ve yerel seçimlerde de AK Parti’nin adayını açıklayan bir vatandaş, şunları kaydetti: “Mevcut belediye başkanımızdan memnunuz ancak Muzaffer Külcü’den daha çok memnunduk. Çünkü Külcü benim yeğenim. Hangisi aday olursa oyum ona. Hükümet AK Parti’yse belediye de AK Parti olmalı ki daha çok hizmet alalım.”

“HALKI DÜŞÜNEN YOK”

Ekonomik krizden dert yanan bir yurttaş, “Kim gelirse gelsin bu halkı düşünen yok. Ortalığı biliyorsunuz. Ne diyebiliriz bir emekli olarak halimiz ortada.” dedi.

Bir vatandaş, “Belediye başkanından memnun olsak ne olur olmasak ne olur. Emekli adamın biriyim nasıl geçindiğimizi bilmiyoruz. Yukarıdakiler de aynı alttakiler de aynı.” diye cevap verdi.

“MEVCUT BAŞKANIMIZ MAHALLE AYIRMIYOR”

CHP’ye oy verdiğini belirten bir vatandaş, adayların henüz netleşmediğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Çoğunluğun tercihi önemli, layık olan kazansın hangi partiden olursa olsun. Şu andaki mevcut başkanımız güzel çalışıyor. Hiçbir mahallede ayırdım yapmıyor. Onun zamanına kadar Yavruturna mahallemizde kaldırım ve yol çalışması yapılmamıştı, şimdiki sayın başkanımız yaptı bundan dolayı da memnunuz.”

Mevcut başkanın yeniden aday gösterileceğini düşünen bir vatandaş, Aşgın’ın hizmetlerinden memnun olduğunu aktardı.

“ZEKİ GÜL ADAY OLSUN”

AK Parti’yi desteklediğini vurgulayan bir kadın, hizmet beklediklerini özellikle Çorumluların hızlı tren talebinin hayata geçirilmesini istediğini söyledi.

Bir vatandaş Zeki Gül’ü aday olarak görmeyi istediğini dile getirerek, “Sevdiğim, saydığım güvendiğim birisi.” diye konuştu.

Bir vatandaş Külcü’nün yeniden gelmesi gerektiğini ve iyi çalıştığını belirterek, “Mevcut başkan çalışmıyor, oturdu koltuğa ne de olsa maaş geliyor.” ifadesini kullandı.

“HİÇBİRİNE VERMEYECEĞİM”

Bir vatandaş hiçbirini aday olarak görmek istemediğini dile getirerek geçinemediğinden dert yandı. “Halimizi soran yok” diyen vatandaş şunları söyledi: “Hiçbir yerde hizmet bulamıyoruz. En basit örneği pazar, ben Ankara’da durdum, Bursa’da yaşadım pazardan seçerek meyve sebzemi aldım Çorum’da bize çürük çarık meyve sebzeler veriyorlar bunu denetleyen yok. Daha önce AK Parti’ye vermiştim bu seçimde hiçbirine vermeyeceğim.”

Cumhuriyet Halk Partili bir vatandaş, partisinin adayını destekleyeceğini belirterek, “Bu arada şunu da söyleyeyim şimdi ki halihazırda ki belediye başkanı da iyi gidiyor. Hükümetin gücüydü şuydu buydu. Vatandaşla da iyi bir iletişimi var. Bunu da muhalefet olarak söylemek isterim.” diye konuştu.

“SÖZLERİNİ TUTMUYORLAR”

Bir kadın, siyasilerin söz verip verip sözünde durmadığını savunarak şunları söyledi: “Ne halkın telefonu açılıyor. Ne halkın isteği yapılıyor. Ne bu fiyatlar düşüyor. Bir belediye zabıtası gidip de bir pazar yerini denetlemez mi? Serbest piyasa milletin anasını ağlattılar. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar merhametsizlik bilmiyorum artık.”

AK Parti’de metal yorgunluk olduğunu dile getiren bir başka vatandaş, “CHP’nin adayını destekleyeceğim. Türkiye çaldım, çırptım Türkiyesi haline geldi. Uyuşturucu, uyandırıcı, hırsızlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, cinayet yok yok. Türkiye’yi bu hale getirenleri kınıyorum.” ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerde AK Parti’ye oy vermeyeceğini aktaran bir yurttaş, “Asla vermem, CHP’den kimi koyarlarsa ona veririm.” dedi.