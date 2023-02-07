Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına Çorum halkı duyarsız kalmadı. Depremzedelerin yardımına koşan vatandaşlar, ısıtıcı, battaniye, kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarını deprem bölgesine ulaştırılmak üzere eski belediye binasındaki toplama alanına teslim ediyor.

Çorum halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Deprem bölgesinden aldığımız bilgilere istinaden ne tür yardımlara ihtiyaç duyulduğunu belirledik. Özellikle battaniye, ısıtıcı, yeni kışlık kıyafet, bot, çocuk bezi ve kuru gıda gibi yardımlar için kampanya başlattık. Hemşehrilerimizden gelen yardımları eski belediye binası alt katında toplamaya başladık. Çağırımıza duyarsız kalmayan vatandaşlarımızın desteğiyle kısa sürede 7 TIR ve onlarca kamyon dolusu yardım malzemesine ulaştık. Topladığımız yardımları gruplar halinde deprem bölgesine göndereceğiz” dedi.

Aşgın 3 TIR ve 1 hasta nakil aracının Saat Kulesi önünden deprem bölgesine uğurlamasına katılarak Belediye olarak Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Adıyaman ve Afşin’e 5 arama kurtarma ekibi, 1 mobil çorba aracı, çok sayıda iş makinesi, 1 hasta nakil aracı, 7 TIR ve 3 kamyonet dolusu battaniye, kışlık kıyafet, ayakkabı, soba, su ve erzak yardımı gönderildiğini, araç ve malzeme desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Depremin meydana geldiği andan itibaren 2 saatlik süre içerisinde koordine olarak 1 arama kurtarma ekibini yola çıkarttıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Depremzede kardeşlerimize yardım için yola revan oluyoruz. Öndeki aracımız hasta nakil aracı. Hasta nakil aracımızı Elbistan’a gönderiyoruz. Enkaz altından çıkan kardeşlerimizin nakli ile ilgili bir ihtiyaç olduğu bize iletilmişti. Bunun üzerine de biz Elbistan’a hasta nakil aracımızı içerisinde hijyen malzemeleri, çocuk bezlerinden, gıda maddelerinden malzemelerimizi doldurduk.

Onun arakasındaki aracımıza, tamamen battaniye doldurduk Adıyaman’a gidiyor. Ahmet Sami Ceylan vekilimiz orada koordinatör olarak bulunuyor. Sabahleyin bizi aradığında en acil ihtiyacın orada battaniye olduğunu söyledi. Bizde hemşehrilerimizin katkıları ile çok kısa süre içerisinde tedarik ettik.

Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi şuan Kahramanmaraş Afşin’de koordinatör. Sürekli sayın Valimiz ile irtibat halindeyiz. O orayı koordine ediyor, biz şehrimizi koordine ediyoruz. Son tırımızda da battaniye de var, temel hijyen malzemeleri de var, gıda malzemeleri de var. Şu an tüm şehrimiz el ele, gönül gönüle güzel bir birlikteliği sergiliyorlar. Sanki bir Kurtuluş Savaşı’ndayız. Sanki Nene Hatun’lar hala hayatta. Kurtuluş Savaşı’nda sanki bir mücadelenin içerisinde gibi 7’den 70’e milletimiz, hemşehrilerimiz kenetlenmiş durumda” dedi.

Şu ana kadar 7 TIR ve onlarca kamyonla yardım gönderdiklerini, araçlar doldukça göndermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Aşgın, özellikle gıda ve su konusunda büyük ihtiyaç olduğunu belirterek vatandaşlara yardımlara devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Akşam saatlerinde doldurulan TIR’ın uğurlamasına katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise depremin duyulmasının ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın gerekli çalışmaları başlattığını belirterek, “Deprem bölgesine gerekli personel ve ekipmanlar gönderilmeye başlandı. Teşkilatlarımızı da olağanüstü toplantıya çağırdık. Oradaki kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlattık. Çorum olarak devletimizin yanındayız. Yardımların tek elden toplanması noktasında belediyemiz eski hizmet binasında toplanacak ve oraya göndereceğiz. Bir diğer konuda kan bağışı. Oradaki yaralı kardeşlerimizin kan ihtiyacının karşılanması noktasında kan bağışı kampanyası düzenledik. Hemşehrilerimizi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

(Tugay GÖKTÜRK – Volkan SINAYUÇ)