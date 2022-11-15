Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “Yeniden bir arada toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.17 yıldır aralıksız gerçekleşen aylık burs kahvaltılarımızı her ay yapmaya devam edeceğiz. Geçen ay Ankara’daki bursiyer öğrencilerimiz için bir kahvaltı programı düzenlemiştik. Bu ayın 27’sinde de tekrar Ankara’da kahvaltı düzenleyerek Ankara kahvaltılarını da geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Programa ev sahipliği yapan hemşehrimiz Emel Bilenoğlu ise, “Genç kardeşlerimi ağırlamaktan dolayı mutluyum. ÇESİAD’ın yapmış olduğu bu anlamlı organizasyonlar için teşekkür ediyorum. Ben de öğrenci kardeşlerime destek olabilmek için küçük bir çekiliş yapmak istiyorum” diyerek bazı öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Program oyuncu ve müzisyen Deniz Ceylan’ın müzik dinletisi ile devam etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müzik dinletisi bir hayli eğlenceli geçti.

Ardından bursiyer öğrencilere burs dağıtımı yapıldı ve aile fotoğrafı çektirilerek program sona erdi. (Haber Merkezi)

