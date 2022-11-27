22 yaşındaki Berkay Aydın, 4 yıllık süreçte yazdığı “Kıştan Yaz’a” isimli ikinci kitabını çıkardı. Sefir Bey mahlasıyla kitabını çıkaran genç yazar Berkay Aydın’ın kaleme aldığı gerçek bir olaya dayanan polisiye hikaye, 1987 senesinde yanan bir öğrenci yurdundan gelişen esrarengiz olayların ve beraberinde getirdiği gizemin kaleme alındığı bir eser.

LİSE YILLARINDA YAZMAYA BAŞLADI

Küçük yaşlarda okumaya eğilimi olan, ortaokulda yazma ve yazarak anlatma üzerine denemeler yaparak gelişimlerde bulunan Aydın, lise yıllarında hikâyeler yazmaya başladı. Yazmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Aydın, yazarlık ve roman yazarlığı üzerine yaptığı araştırmalarla mesleğe yönelik kendini geliştirdiğini söyledi.

