Çorumlu yazar, şair Hamit Gök, tatil için gittiği Balıkesir'de denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Çorumlu emekli eğitimci, yazar Hamit Gök'ün cansız bedeni bulundu.
Hamit Gök'ün cansız bedeni, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken,
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Barak köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen emekli eğitimcinin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Editör: HABER MERKEZİ