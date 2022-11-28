Volkan Koşar’ın kendisi gibi İstanbul’da yaşayan babası Hıdır Koşar, dün, Gazipaşa İlkokulu’ndan beri arkadaşı Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek özlem giderdi.

Hıdır Koşar, oğlu Volkan’ın, hafta boyunca sırasıyla, Beyoğlu Beerhouse, Kartal Marin Cobber Bistro, Maltepe Cuba Pub, Büyükçekmece Alcazar Lounge, Kadıköy Kadife Sahne isimli mekânlarda sahne aldığını bildirdi.

1978 Çorum doğumlu Volkan Koşar, Muğla Üniversitesi İşletme mezunu. 2007 yılında “Perdeler Açılsın” isimli ilk albümüyle profesyonel müzik hayatına adım attı. Pop-rock türü şarkılarıyla ünlendi. İlk klip çalışması, 17 Ağustos depremi sonrası gerçekleşti.

Repertuarında, kendi besteleri yanında türkü, özgün müzik ve yabancı parçalara da yer veren sanatçı, İstanbul’un müzikli mekânlarının aranan sanatçılarından biri oldu.

(Haber Merkezi)

