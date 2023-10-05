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Geçmiş dönemlerde bazı illerde vali olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Mantı'nın kardeşi, aynı zamanda Çetederesi köyünden gelme, merhum Dursun Mantı'nın oğlu, Selahattin, Ali, Ünal, Zeki ve Ömer Mantı'nın kardeşleri, Hollanda’da yaşayan Cengiz Mantı, kalp krizi sonucu vefat etti.

Müzisyen Cengiz Mantı’nın genç yaşta vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı. Merhumun cenazesi Hollanda'dan Çorum'a getirilerek Alaca’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.